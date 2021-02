Francisca Lachapel se contagió con Coronavirus estando embarazada [VIDEO]

En una reveladora conversación con el Dr. Juan Rivera en el segmento de salud de “Despierta América”, Francisca Lachapel confesó que sintió mucho miedo tras enterarse que tenía Coronavirus en los primeros días de su embarazo a inicios del mes de noviembre de 2020.

“Yo me enteré un día después de que tenía COVID, que estaba embarazada. Fue un proceso traumático porque nunca me había pasado eso en mi vida, primera vez que estoy embarazada y tengo COVID. El sentimiento más que felicidad de enterarme que estaba embarazada, fue de preocupación”, confesó Lachapel en el show matutino de Univision.

La presentadora de televisión continuó expresando que en ese momento quiso someterse a un chequeo por su embarazo con su especialista de confianza, pero que fue imposible por los protocolos de seguridad por la pandemia del COVID-19: “Llamé para hacer cita para ir al médico, pero no te ven hasta que tienes algunas ocho semanas y yo apenas tenía como tres o cuatro semanas”.

Lachapel expresó los consejos que recibió por parte de un doctor en medio de su contagio con COVID-19 estando embarazada: “Llamé y me dijeron: ‘Sólo vete a casa, descansa lo más que puedas, tomas agua, si te duele algo en exceso como la cabeza o en la parte debajo del vientre llama’. Pero no hay estudios que revelen que tener COVID afecte a tu bebé, pero igual es un virus nuevo y extraño que todo el mundo está aprendiendo a manejarlo al mismo tiempo, entonces sí es desesperante”.

En la actualidad, el mayor deseo de la estrella dominicana es no contagiarse nuevamente con Coronavirus durante su etapa de embarazo: “Lo único que pido a Dios ahora es tener los anticuerpos y que no me vuelva a agarrar de nuevo ese virus porque no sé en qué momento es más peligroso”.

Francisca Lachapel: ¿Cuándo se contagió con Coronavirus?

A inicios del mes de noviembre de 2020, Francisca Lachapel sorprendió a todos sus seguidores al quebrarse en llanto en una transmisión del show “Despierta América” al anunciar que desafortunadamente se había contagiado con COVID-19.

“A pesar de que yo cumplí con todos los protocolos de seguridad e hice lo que pude, lamentablemente el COVID-19 llega a mi casa”, puntualizó la intérprete de 31 años en ese momento.

Después de anunciar que había dado positivo a una prueba de diagnóstico de COVID-19, Lachapel tuvo que abandonar la competencia “Tu Cara Me Suena” y participó de manera remota en las transmisiones de “Despierta América”, esto en conformidad con las políticas de Univision para evitar cualquier tipo de contagio entre sus compañeros de trabajo.

Francisca Lachapel anunció su embarazo recientemente

A mediados del mes de enero de 2021, Francisca Lachapel confirmó que se encontraba en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario italiano Francesco Zampogna.

“Mi amor, hoy es un día muy especial porque tu papá y yo compartimos con el mundo que ya vienes en camino. Eres un sueño hecho realidad, toda la familia está feliz esperándote y no podemos esperar a conocerte”, confesó la estrella de Univision en un segmento especial de ‘Despierta América’.

Lachapel expresó en ese momento que no había anunciado su embarazo hasta entonces por recomendaciones de su médico de cabecera, quien le sugirió esperar un poco más de tiempo para anunciarlo con sus miles de fanáticos que a diario disfrutan de su talento en el show matutino de Univision.

Hasta ahora, Francisca Lachapel y su esposo, Francesco Zampogna, no han anunciado el sexo del bebé que esperan juntos.

