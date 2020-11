Francisca Lachapel dio positivo a COVID-19: ¿Cómo se encuentra la presentadora de TV?

Entre lágrimas y de manera remota desde su hogar, Francisca Lachapel participó en la transmisión de este miércoles 4 de noviembre de ‘Despierta América’ para anunciar la desafortunada noticia de que dio positivo a una prueba de Coronavirus.

“A pesar de que yo cumplí con todos los protocolos de seguridad e hice lo que pude, lamentablemente el COVID-19 llega a mi casa”, puntualizó Lachapel para dar a conocer que dio positivo a una prueba de Coronavirus.

La estrella dominicana se quebró en llanto al asegurar que no continuará en la competencia de canto ‘Tu Cara Me Suena’ de Univision, esto debido a su reciente diagnostico positivo de COVID-19: “Lloro porque no voy a poder seguir en el show porque obviamente para la producción la salud de nosotros y la de toda la gente que trabaja en ese equipo es lo más importante y también por el calendario de la producción, no puedo seguir en la competencia”.

Francisca Lachapel fue una de los ocho participantes de la primera temporada de ‘Tu Cara Me Suena’ y a lo largo de dos galas, cautivó a la audiencia de habla hispana con sus caracterizaciones de las cantantes Natti Natasha y Celia Cruz.

‘Tu Cara Me Suena’ tiene previsto regresar a la programación de todos los domingos de Univision con la transmisión de este próximo 8 de noviembre, esto después de una breve pausa por el diagnóstico a COVID-19 de cuatro de sus ocho participantes.

Francisca Lachapel: ¿A qué se deben sus lágrimas por su diagnóstico con COVID-19?

Durante su aparición en ‘Despierta América’ de Univision, Lachapel manifestó que fisicamente no se siente “tan mal” con su diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, detalló que sus lágrimas se trataban de tristeza por no poder continuar en ‘Tu Cara Me Suena’, un proyecto profesional que la tenía muy entusiasmada.

“Agradezco mucho a la producción por todo el apoyo, a mis compañeros, especialmente al público que en esta corta experiencia me apoyó muchísimo y nada… ¡Tengo COVID!”, confesó la también reina de belleza.

Los presentadores de ‘Despierta América’ alentaron a Francisca Lachapel a que no se sienta triste con su diagnóstico, una noticia que los toca de cerca ya que de lunes a viernes compartían con ella en las transmisiones del show matutino de Univision.

Francisca Lachapel: ¿Cuáles son los síntomas que ha presentado desde que dio positivo a Coronavirus?

Al momento de ser cuestionada por sus colegas Alan Tacher y Raúl González sobre los síntomas que ha presentado desde que dio positivo a Coronavirus, Francisca Lachapel respondió:

“Yo me enteré y ya me empezó como un dolorcito de espalda, la noche fue como un poquito incomoda, me duele un poquito la espalda, cuando me muevo mucho me da como fatiga… Pero estoy bien, yo estoy bien. Lo único es que por ahora estoy un poquito triste, pero ya se me va a pasar.”

Debido a su reciente diagnóstico con COVID-19, Lachapel cumplirá con una cuarentena obligatoria en su residencia en la ciudad de Miami hasta que se encuentre completamente recuperada y pueda reincorporarse a sus compromisos profesionales con Univision.

En el pasado, presentadores de ‘Despierta América’ como lo son Karla Martínez y Alan Tacher se contagiaron con COVID-19. Por lo que le manifestaron a la presentadora de televisión dominicana que en estos momentos su única preocupación debe ser su proceso de recuperación del virus.

Mientras que en ‘Tu Cara Me Suena’ los compañeros de Francisca Lachapel que dieron positivo a Coronavirus fueron Melina León, Llane, Chantal Andere y Sandra Echeverría. En la actualidad, las estrellas ya se encuentran completamente recuperadas y listos para regresar a darlo todo en el escenario de la competencia televisiva.

Francisca Lachapel: Una estrella consciente de la alarmante pandemia del COVID-19

Desde que inició la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020, Francisca Lachapel fue una de las personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que en todo momento alentó a sus seguidores a cumplir con una rigurosa cuarentena y a usar mascarillas para evitar la propagación del virus.

Asimismo, Lachapel decidió posponer su boda que estaba pautada para este año, esto como un acto de conciencia ante los estragos que había causado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

La carismática dominicana se sometía a pruebas de Coronavirus con regularidad para no poner en riesgo a sus compañeros que a diario compartían con ella en proyectos televisivos como ‘Despierta América’ o ‘Tu Cara Me Suena’. Desafortunadamente, su reciente diagnóstico de COVID-19 la obliga a separarse por un tiempo de sus compromisos profesionales para enfocarse en su pronta recuperación.

