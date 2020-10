Raúl González está de luto: ¿Quién se le murió al presentador de Despierta América?

Raúl González, presentador de “Despierta América”, anunció en horas de la mañana de este viernes, 02 de octubre, la lamentable noticia de la muerte de su padre, Don José Raúl González, quien batallaba con la difícil enfermedad del cáncer desde hace un tiempo.

El presentador de televisión venezolano continuó expresándole su agradecimiento a todo el personal de salud que le brindó el apoyo necesario a su familia desde el momento que su padre fue diagnosticado con cáncer: “Gracias a todo el ‘ejército de ángeles’ que estuvo con nosotros desde el primer diagnóstico: Dr. Wilson López y su equipo, a todo el personal del Miami Cáncer Institute, al Dr Pedro Rodríguez y muy especialmente, al Dr Pedro Joaquín Díaz, a los enfermeros: Mauricio, Ana, Paul y Omar quienes no se apartaron ni un minuto de nuestro lado, desde que tu cuerpo dio señales de partida.”

El conductor de ‘Despierta América’ se despidió de su padre con una conmovedora promesa en relación a su familia: “Te amo papi, con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará muy bien cuidada. Mili y los chamos, también.”

González, quien hace unas semanas había pedido una cadena de oración por la pronta mejoría de su padre, agradeció el constante apoyo recibido por parte de sus compañeros de trabajo, familiares y amigos:

Personalidades de la industria del entretenimiento le expresaron sus sentidas condolencias al también locutor venezolano:

En el mes de enero de 2020, González dio a conocer durante una transmisión completamente en vivo de “Despierta América” que su padre se encontraba recluido en un hospital en la ciudad de Miami. Sin embargo, en ese momento no profundizó en detalles sobre la enfermedad que padecía su progenitor.

De acuerdo con información reseñada por La Opinión en el mes de septiembre, el padre de Raúl González padecía un agresivo cáncer en etapa de metástasis, según las propias palabras del presentador de televisión venezolano en ese momento:

“Suelo no hablar mucho de mi vida personal, sobre todo cuando no tiene que ver conmigo, porque uno es el que sale en la tele y es figura pública, pero mi mamá no, mi papá no, y cuando se trata sobre todo de ellos, no hablo mucho del asunto por respeto. Pero estas dos últimas semanas no compartí mucho porque, hace unos meses, les dije que mi padre había sido diagnosticado con cáncer de huesos, próstata e hígado, mi padre está en etapa de metástasis”, afirmó la estrella venezolana para dar a conocer mayor información sobre el estado de salud de su padre.