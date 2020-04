Paty Navidad asegura que pandemia del coronavirus es un montaje: ¿por qué?

La crisis del coronavirus sigue dejando miles de personas contagiadas alrededor del planeta, y con un nuevo récord de más de 1 millón de infectados y 53,216 muertos, según lo revela World Meters que está siguiendo día a díá el auge del brote, la preocupación entre la gran mayoría de gente parace ser la constante.

Pero ese no es el caso de la actriz Paty Navidad, quien causó tremendo revuelo en redes sociales, luego de lanzar unas declaraciones bastante explosivas sobre el coronavirus.

La guapísima actriz mexicana, quien ya se había referido previamente a la pandemia que azota al planeta, dijo que duda de la existencia del virus, originado en China.

La actriz de la telenovela “La Fea más bella”, afirmó que siente que la pandemia del coronavirus no es más que una conspiración bien planeada.

Incluso aseguró que los problemas respiratorios originados con la enfermedad del COVID-19 fueron creados en un laboratorio por lasfarmacéuticas.

“Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Pareciera que la OMS da Golpe De Estado Mundial, COVID-19 un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su Nuevo Orden Mundial”, comentó la mexicana en su Twitter.

Navidad fue más allá y dijo que todo forma parte de una estrategia para entrar en una nueva era de mayor manipulación.

“COVID-19… Los has pensado o ya lo sentiste? Estamos empezando a vivir una nueva ERA de inteligencia Artificial y Transhumanismo, seres humanos Ciborgs. Perderás derechos, libertades y mucho más… pero de algo puedes estar seguro, te llevará a la espiritualidad y a Dios“, agregó la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperan y aunque la gran mayoría coincidió en criticarla por desconocer las cifras de muertes y contagios, curiosamente hubo otros que la apoyaron y manifestaron tener su misma teoría.

Quienes la defendieron aseguraron que creen que detrás del coronavirus hay manos oscuras y algún tipo de plan para beneficiar los intereses de algún sector en especial, comentarios que hasta ahora no han sido comprobados.

Las declaraciones de la actriz se dan justo cuando los médicos han ido encontrando nuevos síntomas del virus, que ataca de manera seria al 20% de la población y que tiene una tasa de mortalidad superios al 2%.

Entre los nuevos síntomas aparecen los problemas gastrointestinales pueden ser un síntoma de coronavirus, pero no son el síntoma más común. Sin embargo, diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal y falta de apetito se han documentado como síntomas observados en pacientes con coronavirus.

La fiebre, la falta de aliento y la tos seca se encuentran entre los principales síntomas.

El diagnóstico de coronavirus puede ser complicado porque los síntomas son, en muchos casos, muy similares a la gripe o un resfriado común. Además, es difícil hacerse la prueba en muchas jurisdicciones, incluso si ha viajado al extranjero.



De todos modos, no existe una cura conocida para el coronavirus, por lo que si cree que tiene el mal, lo mejor es que consulte con su médico de atención primaria. La mayoría de las personas que contraen coronavirus se recuperarán, pero algunos sobrevivientes han descrito una batalla muy cruel con una enfermedad similar a la gripe.