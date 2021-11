¿Le pasa algo a Sirey Morán?: ¡Fans están preocupados por este video!

La final de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina está a la vuelta de la esquina, y aunque Sirey Morán se ha mostrado desde el principio de la competencia como una de las candidatas más fuertes y llenas de energía, un reciente video de cara a la última gala disparó las alarmas entre los seguidores de la hondureña.

En un clip promocional de la gala final del reality show de Univisión, en el que aparece Jomari Goyso junto a las cuatro finalistas de Nuestra Belleza Latina, los seguidores de Sirey la notaron no solamente con un gesto de tristeza en el rostro, sino incluso con algo de desgano.

Las imágenes, que te mostramos aquí para que saques tus propias conclusiones, de inmediato hicieron que los admiradores de la reina hondureña, quienes han sido de los más activos en redes sociales haciéndole publicidad a la bella concursante, no pudieron evitar manifestar su preocupación por la actitud que está mostrando Sirey.

“Soy yo o Sirey se ve triste? 🤔🤔 todas son bellas, pero Ojala ella sea la ganadora”, “Sirey no te dejes opacar.. 😁 Estás muy callada 🤫se más abierta”, “qué le pasa a Sirey que está tan triste?” y “Ay pero que le pasa a Sirey, por Dios, parece que está obligada ahí 🤦🏻‍♀️”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los alarmados fans de la bella reina, compartidos en la cuenta de Instagram de Nuestra Belleza Latina.

Los gestos y las miradas de Sirey, quien además de notó con pocas ganas de reírse, contrastaron mucho con Génesis, Lupita y Fabién, quienes se mostraron muy animadas y juguetonas con Jomari y con el llamado a que el público vea la final del show este domingo.

Otros seguidores impactados por la cara de Sirey en el clip, fueron más allá y mencionaron incluso hipótesis de un presunto fraude contra la hondureña, sin ninguna prueba, pero la idea hizo eco entre muchos Sirey-Fans.

“VEO A SIREY MUY TRISTE, PRESIENTO QUE HABRA FRAUDE HERMANOS MIOS”, comentó una seguidora de la reina, a lo que otra persona contestó: “Miro😢 bien tríste a sirey 🙄🙄🙄como que ya sabe o ya les dijeron ‘esta es la que va ganar’, y como antes de entrar ahí hacen un contrato para que no hablen, miren lo que miren jejeje 😳😳😳”

“Si se fijan bien Sirey no se ve tan contenta!! El programa tiene cápsulas pregrabadas, Y a veces les dicen ya lo que va a pasar! 😒😞.. pero hay un contrato por el cual no pueden hablar! 🥲🥲 sino gana será un fraude total”, dijo otro admirador de la catracha, quien se mostró inquieto por el rostro de la concursante.

Pero mientras los fans de la hondureña exteriorizaron su preocupación por la actitud de Sirey, los detractores de la joven, quienes apoyan a otras concursantes, aprovecharon el video para decir que en realidad esa es la verdadera Sirey, y que presuntamente no tiene carisma real sino actuado. Incluso más de uno la ha tachado de arrogante y poco auténtica.

“Sirey podrá tener mucha experiencia en el medio, pero de belleza, carisma, porte de reina, y naturalidad, está muy por debajo de todas las demás chicas. No tiene ni una pisca de gracia. Es demasiado aburrida”, comentó un detractor de la hondureña.

“Sirey es muy aburrida, no conecta con el público y eso lo saben todos ustedes hondureños, así que ojo en la final: mi top 2 es Faby y Lupita byeeee🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺👑🇨🇺♥️🇨🇺👑♥️🇨🇺👑♥️”, dijo otro fan de Nuestra Belleza Latina.

Aunque hasta el momento se desconoce por qué Sirey lució tan bajoneada en el clip junto a Jomari Goyso, hace unos días la reina aseguró en otro video, con una actitud mucho más positiva y optimista, que no permitiría irse derrotada de la competencia, sino con la corona y el contrato con Univisión.

“Yo quiero ganar esta corona, porque yo misma me arrebaté muchas oportunidades y esta que tengo acá en frente, me ha costado tanto, que no la quiero dejar ir”, comentó Sirey, llena de emoción y fuerza. “Quiero tener la oportunidad de darle esa corona a los hondureños… cuando un hondureño triunfa, triunfa el país, y creo que Sirey Morán después de Nuestra Belleza Latina es una mujer que… ahora no hay una traba que la detenga”.

