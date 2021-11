¿Sirey Morán habla bien inglés?: Escúcha lo que hizo en Miss Universo

Faltan pocas semanas para que se conozca quien será la sucesora de Migbelis Castellanos en Nuestra Belleza Latina, y una de las concursantes que ha causado mayor revuelo es la hondureña Sirey Morán, muy popular en redes sociales.

Y además de la gracia y belleza que tiene la joven de 31 años, muchos se preguntan si esa frescura que tiene al hablar ante las cámaras se mantiene cuando habla en inglés.

La respuesta es sí. Y aunque en el idioma anglo la hondureña conserva su seguridad y emotividad, hay alguna spalabritas que no le dan al 100 por ciento en su pronunciación, pero son detalles pequeños, que pasan a segundo plano.





Para mirar el nivel de inglés de la participante del reality show de Univisión, basta con ver la entrevista que ofreció la reina en uno de los videos promocionales cuando compitió en Miss Universo en el 2016.

La concursante de la edición número 12 de Nuestra Belleza Latina dejó ver en aquel entonces que “She Speak English” muy bien, y que no pierde su esencia al hablarlo ni se deja llevar por el nerviosismo.

En aquel momento, Sirey, quien estudió en una universidad de la ciudad de Nueva York, no solo sacó a flote sus dotes para el inglés, sino que además mostró su buen corazón, vinculada siempre en causas sociales.

“Yo adoro los eventos de caridad. He estado haciendo esto desde que tenía 13 años. Todo el tiempo cuando estaba en mi iglesia, yo solía poner un aviso pidiendo a la gente que me ayudara a reunir dinero para ayudar a los niños”, fue lo que respondió Sirey en Miss Universo 2016, en inglés, al hablar de sus buenas obras.

“Así que creo que Miss Universo es la plataforma perfecta para hacer esto alrededor de todo el mundo, no solamente para aprender algo, sino porque cuando ayudas a niños que no tienen familia o nada, les das un abrazo o una sonrisa y eso es algo muy positivo y quiero hacer eso”, agregó la hondureña.

Y fue a raíz de su paso por Miss Unverso, tras haber sido elegida Miss Honduras, que la guapa jovencita se convirtió en un personaje reconocido y querido en su país, tal y como está haciendo actualmente en Nuestra Belleza Latina, show del que confía salir como la gran vencedora.

Miss Universo quedó en la memoria de Sirey como una gran experiencia, pero a pesar de su gracia y belleza, no clasificó en nada, y espera que esa maldición no se repita en el reality de Univisión.

Escucha a Sirey hablando inglés y dinos que tal crees que lo habla.