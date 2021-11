El garrafal error de Fabién de la Concepción en NBL: ¿Perderá la corona por esto?

Con su autenticidad y naturalidad, Fabién de la Concepción se ha convertido en una de las chicas consentidas del público que sigue Nuestra Belleza Latina, pero la joven dejó ver que a la hora de hablar todavía comete ciertos errores de dicción e incluso de uso de verbos inexistentes.

La página de Instagram de Nuestra Belleza Latina compartió un video de la bella Fabién hablando sobre lo que ha significado para ella haber llegado hasta el grupo de las semifinalistas de la competencia, que inició formalmente en septiembre pasado, y fue allí cuando cometió un exabrupto gramatical.

La preciosa cubana pronunció la palabra “haiga”, en vez de “haya”, en una mala conjugación del verbo haber, hecho que muchos de sus seguidores pasaron por alto, pero que hizo que aquellos amantes del español formal saltaran a advertir el error de la reina, corrigiéndola para que no diga “haiga” y tenga un lenguage más acorde.

Así lo puedes escuchar tú mismo en este video con el que acompañamos la nota, donde se oye claramente a Fabién decir “haiga”, cuando reconoce y agradece el apoyo que le han dado los cubanos en medio de este concurso.

Lo curioso y que deja ver que tal vez se trató de un mero descache, producto del nerviosismo de la joven, fue que en la primera parte de su respuesta utilizó correctamente la palabra “haya”, pero segundos después remató con un “haiga”, que a muchos les retumbó en los oídos.





Play



¿Haya o Haiga? Ambas existen en el diccionario y así se usan Podemos vernos en la situación en la que escuchamos a alguien utilizar la palabra “haiga” en lugar de “haya”. Podemos llegar a cometer el error, pero te explicaremos la forma correcta de usar estas palabras. #NoticiasRCN | Más noticias en: noticiasrcn.com ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Twitter: twitter.com/NoticiasRCN Facebook: facebook.com/NoticiasRCN/ Instagram: instagram.com/noticiasrcn/ ¡Más canales, más… 2019-09-13T20:08:12Z

“La verdad he avanzado muchísimo y para mí representa un orgullo tremendo que mi pueblo de Cuba, con tantas dificultades y tantas limitaciones, me haya apoyado tanto y me ‘haiga'(sic) traído hasta esta semifinal en este programa tan importante”, agregó la joven.

Sobre el uso de “haiga”, que suele escucharse en muchas personas, la Real Academia de la Lengua, explica que como verbo es un error y da una explicación del único uso coloquial que es aceptado, algo que no fue el caso de la frase de Fabién.

En la página de la RAE encontramos esta consulta, que compartimos aquí, donde la máxima autoridad en materia del idioma advierte que “haiga” como verbo es error.





Play



¡NO DIGA HAIGA! – haiga o haya – verbo haber – edutuber ¡Vamos a corregir a niños y adultos! ⬇️ Te recomiendo otros videos: ✅ SINTAGMA NOMINAL: youtube.com/watch?v=11wUd… ✅ SINTAGMA PREPOSICIONAL: youtube.com/watch?v=T4t-_… ✅ SINTAGMA VERBAL: youtube.com/watch?v=T3rug… ✅ SINTAGMA ADJETIVAL: youtube.com/watch?v=HS0dh… ✅ SINTAGMA ADVERBIAL: youtube.com/watch?v=Ts3CF… Y más de ortografía: ✅ DIFERENCIA ENTRE A – AH – HA youtube.com/watch?v=wdz4M… ✅ DIFERENCIA ENTRE E – EH – HE youtube.com/watch?v=YY-WS… ✅… 2021-03-25T17:15:12Z

“¿Es correcto usar «haiga»?, se advierte en la citada página, a lo que la RAE respondió: “Como forma verbal, lo adecuado es usar haya“.

Sin embargo, la RAE agregó que “Sí es válido, aunque apenas se usa hoy, el sustantivo coloquial haiga, propio de España, que hace alusión al automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano”.

Una explicación que algunos simpatizantes de Fabién esgrimen para defender su horror de congujación verbal, es que la joven no tiene mucha experiencia en asuntos de medios, donde muy seguramente ya le habrían corregido el error.

Incluso ella misma aseguró que viene de ceros en asuntos de medios.

“Llegar hasta aquí, para mí ha significado un mundo inmenso. Yo llegué sin experienca de nada. Yo nunca había estado en los medios. Ni siquiera había hecho un ‘live’ en mi vida”, dijo la semifinalista.

Otro detalle que llamó la atención es por qué quién grabó a Fabién cometiendo el error, no hizo que repitiera la respuesta, para no hacerla quedar mal.

Esta noche sabremos si ese tipo de errores a la hora de hablar, que tal vez los televidentes no ven con gravedad, le pudiera pasar factura a la chica y frenarle sus deseos de avanzar a la gala final y coronarse como Nuestra Belleza Latina.

Dinos qué piensas del error de Fabién y de que la página de Instagram haya compartido el video sin ayudar a la chica a corregir el exabrupto.