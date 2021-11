Fabién de la Concepción admite que vino de cero a NBL: ¿Será finalista?

Fabién de la Concepción logró el apoyo del público y del jurado de Nuestra Belleza Latina a lo largo de la competencia, lo que la llevó a conquistar uno de los cupos del grupo de las seis semifinalistas, que llegarán este domingo a la gala semifinal, con la ilusión de avanzar más en el concurso, y poder tener un pase para la gala final.

La hermosa cubana, quien se ha sabido echar a los televidentes al bolsillo con su autenticidad, confesó lo que le produce saber que pudo avanzar hasta el momento cumbre del reality show de Univisión, y calificó su paso por el certamen como toda una hazaña.

En un video de Instagram de NBL, la rubia destacó su logro, especialmente porque a diferencia de la mayoría de las semifinalistas, ella nunca había estado en el mundo del entretenimiento ni mucho menos había estado delante de las cámaras anivel masivo.

“Llegar hasta aquí, para mí ha significado un mundo inmenso. Yo llegué sin experienca de nada. Yo nunca había estado en los medios. Ni siquiera había hecho un ‘live’ en mi vida”, comentó con mucha humildad Fabién de la Concepción, quien agregó sentirse muy orgullosa de lo que ha hecho, pues siente que ha tenido un aprendizaje enorme que le servirá para el resto de su vida.

La concursante de Nuestra Belleza Latina, también quiso destacar el orgullo que tiene al saber que ha contado con mucho apoyo de sus paisanos.

“La verdad he avanzado muchísimo y para mí representa un orgullo tremendo que mi pueblo de Cuba, con tantas dificultades y tantas limitaciones, me haya apoyado tanto y me ‘haiga'(sic) traído hasta esta semifinal en este programa tan importante”, agregó la joven.

La semifinalista del reality show de Univisión, quien esta noche espera ser nombrada como una de las cuatro finalistas que se disputarán la corona de Nuestra Belleza Latina y un contrato exclusivo para trabajar un año con el canal latino más grande de Estados Unidos, aprovechó para hacer un llamado a sus fans en lo que queda de la competencia.

“Les pido que me sigan apoyando, y vamos a llegar muy, muy, muy lejos”, dijo Fabién, quien insistió en mandar un bonito mensaje de cariño y fraternidad a su Cuba natal. “Mi apoyo al pueblo de Cuba, siempre, siempre, siempre estará presente. Estoy aquí para ustedes y representarlos hasta el final, sería un orgullo para mí”.

Los comentarios en favor de la reina, quien ha asegurado que una de las cosas que más disfruta del show son las pasarelas, no tardaron en aparecer en la cuenta de Instagran de Nuestra Belleza Latina.

“Venezuela está contigo nuestra reina cubana 😍😍😍❤️❤️”, “Esa corona 👑 me gustaría que la gane Cuba, es la única natural que viene de cero. Me parese que fuera un rostro nuevo para TV🙌” y Nuestra reina hermosa,estamos contigo, tu puedes lograrlo. No hay otra chica como tú en la competencia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la bella joven.

Dinos si ves a Fabién de la Concepción en la final.