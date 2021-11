¿Sirey Morán dejará que corona de Nuestra Belleza Latina se la gane otra?: ¡Esto dijo!

Faltan solo unos días para que los seguidores de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina vean el fin del show, y dentro del grupo de 4 finalistas que se disputarán la corona, una de las archifavoritas es sin duda Sirey Morán.

La joven de 31 años, quien tiene experiencia en certámenes de belleza, pues representó a su país en Miss Universo, cuenta con el respaldo de un batallón de fans, y solo el domingo sabremos si será suficiente para convertirse en la sucesora de Migbelis Castellanos.

Por lo pronto, la finalistas de Nuestra Belleza Latina ha tratado de llenarse de buenas energías y visualizarse como la ganadora, pues confesó que ese es su gran sueño, y siente que esta vez, a diferencia de otros proyectos en los que ha participado, no está dispuesta a quedarse aplaudiendo.

Así lo manifestó con mucha honestidad la bella hondureña, a través de un video compartido por la cuenta oficial de Nuestra Belleza Latina en Instagram, donde Sirey se sinceró sobre las emociones que la rondan, de cara a la gala final.

Por encima de todo, la concursante manifestó que estar en el reality show de Univisión ha sido todo un aprendizaje para ella, lo que la ha hecho crecer en muchos aspectos de su vida personal y profesional.

“(Nuestra Belleza Latina) me han retado a un punto de creer más en mí, y ahora entiendo por qué el 360 (concepto del programa belelza 360)”, dijo Sirey en el clip que compartimos aquí, donde destacó que el reto de ganar, no solamente para ella sino también para su país.

“Quiero tener la oportunidad de darle esa corona a los hondureños… cuando un hondureño triunfa, triunfa el país, y creo que Sirey Morán después de Nuestra Belleza Latina es una mujer que… ahora no hay una traba que la detenga”, dijo la hondureña. “Yo quiero ganar esta corona, porque yo misma me arrebaté muchas oportunidades y esta que tengo acá en frente, me ha costado tanto, que no la quiero dejar ir”.

Sirey Morán habló también de la evolución que el show le ha dado en el manejo de las comunicaciones a nivel profesional.

“Mi experiencia ha sido solamente en el deporte, pero Nuestra Belleza Latina me ha dejado ver que puedo crecer en otra rama más, explorarlas y exponerlas y eso me encanta”, dijo la finalista, insistiendo en que el programa le ha dado más de lo que ella esperaba.

“Nuestra Belleza Latina me encanta. Me ha retado en todas partes del periodismo, he dado cachetadas en actuación, he tenido momentos muy hermosos que marcarán mi vida para siempre, por ejemplo, lo de mi papá (la visita sorpresa que le hizo tras años de no verlo)”, agregó la joven.