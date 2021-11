La cara que hizo Raishmar cuando salvaron a Génesis que dio de qué hablar: [Video]

Por ahí dicen que “un gesto habla más que mil palabras”. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la gala de este domingo en Nuestra Belleza Latina con Raishmar Carrillo, quien al igual que miles de televidentes del reality show de Univisión, no pudo evitar sorprenderse de la decisión de los jueces de eliminar a Clauvid Dály y salvar a Génesis Suero.

Y es que la cara de la joven puertorriqueña fue tan evidente, que cuando Adal Ramones mencionó que la concursante salvada era Génesis y no Clauvid, la cámara enfocó a Raishmar, quien pintó en su rostro un gesto de sorpresa e incredulidad al mejor estilo de (What???) y acto seguido aplaudió casi como un acto reflejo que no coincidía visualmente con su rostro.

El gesto de Raishmar se hizo más evidente aún ante las sonrisas y miradas de agrado y aplausos de Sirey Morán y Fabién de la Concepción, quienes ubicadas cada una a su lado y lado, por el contrario parecieron quedar satisfechas con la determinación de los jueces.

De inmediato el gesto de Raishmar, que te compartimos en el video anterior, se volvió viral en redes sociales, donde más de uno se pegó de ese momento para asegurar que esa cara hecha por la boricua, resumió perfectamente el sentir de frustración y sorpresa de la mayoría de los televidentes ante la eliminación de Clauvid.

“La cara de Raishmar lo dice todo jjajaja😂”, “Queeeeeee”, “No pero que es esto 🙄🙄🙄”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Nuestra Belleza Latina manifestados en la página oficial del show en Instagram, donde el gesto de la concursante puertorriqueña comenzó a compartirse como la mejor reacción de lo que muchos consideraron como una gran injusticia.

La propia Génesis pareció no dar crédito a que el jurado la hubiese salvado a ella por encima de Clauvid, pues al conocer el fallo del jurado, no solamente fue evidente su sorpresa y su emoción descontrolada, sino que incluso a través de sus palabras dijo: “no lo puedo creer”, frase que rimó perfectamente con el rostro de incredulidad de Raishmar.

Con mucha clase, pero dejando aflorar su sentir, tras su eliminación, Clauvid confesó que ese momento fue muy duro para ella y que sintió feo.

“¿Qué se siente?… se siente horrible, obviamente, se siente súper horrible”, dijo la concursante eliminada, quien se despidió del show en medio de una enorme ovación, casi la misma que ha estado teniendo el gesto de Raishmar, que no para de circular en redes sociales.