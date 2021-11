¿Qué piensa el público de la eliminación de Clauvid Dály?: Las redes estallaron

Desde que la preciosa Clauvid Dály llegó a competir en la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, con su hermosura, clase, y esos rizos maravillosos, al igual que su profesionalismo, distinción y manejo de cámaras, la joven pronto se convirtió en una de las chicas consentidas de los seguidores del programa de Univisión.

Por eso su eliminación del programa en la velada de este domingo, no solamente dejó a muchos con la boca abierta, sino que generó una oleada de molestia entre los televidentes, quienes todavía no dan crédito de que una de las favoritas para ganar el reality haya sido enviada a casa, justo la noche en que tuvo un desempeño perfecto.

Pronto las redes sociales comenzaron a hablar de la súbita eliminación de la dominicana, y se crearon varios Hagtash tendencia sobre la decisión de los jueces, mostrando que muchos cibernautas coincieron en que la eliminación de la joven fue no solo injusta sino incluso, descarada.

La propia cuenta de Nuestra Belleza Latina en Instagram fue testigo de la furia de los fans del programa quienes manifestaron su frustración por la eliminación de Clauvid, con todo tipo de comentarios en los que se hizo evidente la oposición al fallo de los jueces.

“Queeeeeee”, “No pero que es esto 🙄🙄🙄”, “No es justo”, “Eso no vale”, “Clauvid nooooo”, “Quedé helada por clau, creo que dio lo mejor de sí 🙌❤️” y “Clauvid fue la mejor de la noche y se va?”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los molestos fans.

Y es que además de la eliminación de Clauvid, lo que más criticaron los seguidores del reality de Univisión es que haya sido descalificada por encima de Genesis Suero, a quien la mayoría pensaba que iban a eliminar.

Incluso, hasta la propia Genesis reveló al momento de conocer el fallo del jurado que no podía creer que ella fuera la concursante salvada.

Otros fans del programa mostraron un mayor grado de molestia, y calificaron la decisión del panel de jueces como un “robo” y varios dijeron desde ya que no volverán a enceder el televisor en Univisión el domingo, porque no comparten lo que pasó con Clauvid.

“No lo@vuelvo a ver”, “es un Robo”, “Fatal decisión” y “Que desastre, ya si dejo de ver esto”, comentaron algunos molestos fans.

Tras su salida del show, Clauvid confesó estar también impresionada por la decisión y reveló haberse sentido muy mal.

“¿Qué se siente?… se siente horrible, obviamente, se siente súper horrible”, dijo la ex Miss República Dominicana, quien a pesar de ya no estar más en el programa, dejó huella entre sus fans, que todavía no paran de llorar su eliminación.

