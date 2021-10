Eligen a la nueva Miss Universe Colombia: Ganó Valeria Ayos -Mira sus fotos

La noche del lunes de llevó a cabo la elección de la nueva Miss Universe Colombia, quien representará a ese país en la próxima edición de Miss Universo, en diciembre, en Israel, y la ganadora fue Valeria Ayos, representante de Cartagena.

La preciosa morena, quien desde el principio fue considerada como una de las grandes favoritas, se alzó con el triunfo tras responder una pregunta sobre lo que significaba la unión de su país, dejando contentos a muchos missologos que la veían como la suerte aspirante a ganar.

La nueva reina de los colombianos, quien tiene 27 años y es licenciada en negocios internacionales, nació en la ciudad de Cartagena y vivió gran parte de su vida en la isla de San Andrés. En el mundo del modelaje de su país la nueva reina ha concolidado una sólida carrera, además de haber representado a Colombia en Miss Earth 2018, donde fue finalista.

El segundo lugar fue para la representante de Risaralda, María Alejandra López, de 26 años, quien también era la otra gran favorita, gracias a su belleza y experiencia en certámenes, habiendo sido Miss World Colombia y Miss Hispanoamerica.

El tercer lugar fue para la Miss Bolivae, Franselys Santoya, una espectacular morena, quien logró avanzar a la final y quien también es una reconocida modelo y exreina de belleza de otros concursos.

El top 7 fue completado por las representantes de Valle, La Guajira, Caldas y Atlántico.

Tras el certamen, la saliente Miss Colombia, Laura Olascuaga, aprovechó para enviar un mensaje de perseverancia a aquellas mujeres que deseen convertirse en reinas de belleza.

“No se rindan, no dejen que les cierren las puertas, sigan adelante por ese camino para alcanzar sus metas y sus objetivos”, fue el mensaje que envió la ex Miss Colombia, quien en la pasada edición de Miss Universo alcanzó un cupo en el Top 20.

La última vez que Colombia logró conquistar la corona de Miss Universo fue en Miss Universo 2014, cuando Paulina Vega fue elegida como la mujer más bella del Universo

La próxima edición de Miss Universo se llevará a cabo en Israel, en diciembre, donde la mexicana Andrea Meza, quien será una de las reinas con un reinado más corto en toda la historia, entregará su corona, y desde ya los sitios especializados en certámenes, ven a la recien elegida Miss Colombia como una candidata fuerte para vencer.