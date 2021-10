Francisca Lachapel está celosa y su mamá tiene la culpa: ¿Por qué?

Ya pasaron casi cuatro meses desde que Francisca Lachapel dio a luz a su primogenito Genaro, y la querida comunicadora está que no cabe de la dicha, pues el pequeño tiene literalmente enamorados a todos los que lo conocen.

Y aunque la ex Nuestra Belleza Latina está muy agradecida por la bendición que significa la llegada de su bebé al hogar formado junto a Francesco Zampogna y por el infitito amor y cariño que sus familiares y amigos le han manifestado al pequeñito, tal parece que la exreina anda un poquito “celosa”.

Así lo dejó ver la dominicana en su más reciente publicación de Instagram, donde compartió una hermosa fotografía, en la que se aprecia en compañía de su madre, quien está cargando a Genaro en brazos, posando con una sonrisa de oreja a oreja, mientras Francisca hace gesto pensativo con el dedo en la boca.

“Ni modo! Ya no es a mi a quien le cantan Cunungunungu! 🤷🏽‍♀️🤣….”, comentó la exreina de belleza al referirse a la bella foto, mostrando con resignación que ya fue desplazada por su hijito en los mimos de mami. “La abuela ñoñisima con el nieto 🥰”.

La fotografía de inmediato generó todo tipo de comentarios entre los fans de la presentadora de Univisión, quienes le pidieron que no se ponga celosa, mientras que otros con crudeza y gracias le advirtieron que seguirá siendo desplazada.

“😂😂😂😂 linda tu madre”, “Y como no estarlo con ese gordito tan rico!! 😍”, “😍😍😍 no te pongas celosa 🥰🥰”, “Te quitaron el puesto 😂😂”, y “Que lo disfrute al máximo! ❤️👏 Las abuelas son únicas!!!! Bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que desató la publicación de la ex Nuestra Belleza Latina.

“Una madre feliz y una abuela orgullosa de su hija cargando a su nieto 👏🙌❤️😍”, “😂😂😂😂llegan los nietos y ya no somos prioridad, nos quitan el trono😜😜😜😜” y hasta una persona haciendo la voz del bebé diciendo: “Mami pero no te pongas así que yo soy un Principe Encantador😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”, fueron otras de las reacciones que Francisca recibió.

Cabe recordar que aunque ahora Francisca Lachapel y su madre llevan una relación de maravilla, hace algunos años la historia era muy diferente, pues como lo confesó la propia animadora de Despierta América, en entrevista en ese mismo show, llegó a sentir resentimiento por su mamá, debido a situaciones de violencia doméstica que se vivía en su hogar.





Francisca Lachapel desnuda su alma y habla sobre su infancia, familia y prometido La dominicana habló de todo en esta entrevista íntima con su compañera Maity Interiano: desde su infancia en República Dominicana y sus sueños de fama, hasta el enorme derroche de talento que demostró en Nuestra Belleza Latina en 2015 y su posterior ascenso como una de las presentadoras más carismáticas de Despierta América. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE… 2019-10-23T21:01:28Z

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, contó Francisca. “Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”, concluyó Francisca.