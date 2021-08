Mira como está el bebé de Francisca Lachapel con 7 semanas de nacido: [Video]

El pasado 7 de julio de 2021, Francisca Lachapel hizo realidad uno de sus más grandes sueños en la vida: convertirse en madre, tras el nacimiento de su bebito, Genaro Antonio, producto de su matrimonio con el italiano Francesco Zampogna.

Desde entonces la ex Nuestra Belleza Latina no ha parado de manifestar en sus redes sociales lo feliz y plena que se siente con la llegada de su primogénito, quien la tiene enternecida y enamorada hasta los huesos.

Y en las últimas horas, la exreina de belleza derritió de ternura a sus fieles seguidores de Instagram, tras compartir un precioso video, en el que se aprecia lo hermoso y grande que está su hijito, quien ni siquiera tiene 2 meses todavía.

En el video compartido por la propia Francisca, los suspiros no solamente se los robó el bebé sino también su marido, Francesco, quien fue captado por la recién madre, durmiendo una siesta con su hijito en brazos.

“Los bellos durmientes de la casa 😂…. Y yo 👀 🥰”, fue la frase con la que la presentadora de Despierta América compartió el tierno clip, donde el bebecito fue incluso haciendo pucheros, mientras su papi, sentado en una silla de la casa, lo sostiene como su mayor tesoro y caído en los brazos de Morfeo.

De inmediato los fans de la dominicana llenaros sus redes con todo tipo de comentarios, en los que confesaron la ternura que les produjo el bello video, y elogiaron a Francesco por estar entregado a full a sus labores de papá.

“Awwww…. Esos momentos ❤️😍”, “wow que bello”, “ay que belleza”, “hermosos los dos”, “Dios bendiga a esa hermosura de niño”, y “me derrito”, fueron algunos de los comentarios compartidos por los cibernautas.

El video de Francisca caló tanto entre sus fans, que en menos de 24 horas, ya contaba con casi un millón de reproducciones.

El clip fue puesto en redes por Francisca, solo un par de días después de causar revuelo en redes sociales, por cuenta de otro video en el que, sin ningún tipo de filtro, ni tratando de esconcer nada, mostró la figura que tiene actualmente después de haber dado a luz. La exreina no solo mostró abiertamente el sobrepeso que le dejó su embarazo, sino que confesó que se siente insegura con su cuerpo, pero advirtió que comenzó a hacer ejercicio para volver a recuperar su figura habitual.

“Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo, justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro”, dijo la dominicana. “Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”.

Francisca agregó:

“A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

