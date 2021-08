Francisca Lachapel muestra las libras que le dejó el embarazo y da una lección: [Foto]

Han pasado siete semanas desde que Francisca Lachapel dio a luz a su pequeño hijo Genaro, y en medio de las mieles y trasnochos propios que implican los primeros meses de un pequeño, la exreina de belleza se robó aplausos y elogios en redes sociales, tras compartir una fotografía, en la que lució la figura que le dejó el embarazo, sin querer ocultar nada ni poner filtros a su imagen.

En la foto, que la dominicana colgó en su cuenta de Instagram, se aprecia a la ex Nuestra Belleza Latina con su famosa sonrisa, presumiendo en un pantalón deportivo y un mini top, de las libritas de más y la pancita que le dejó la maternidad.

Francisca aprovechó su publicación, para mostrarse al natural y enseñar la etapa en la que se encuentra, bastante normal, tras un embarazo, y dijo estar centrada en su bebito, que se ha vuelto la razón de vivir.

“Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo, justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro”, comentó la feliz madre, mostrando que por ahora su figura ha pasado a segundo plano, y ya llegará el momento en que vuelva a su peso original. “Todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi”.

La conductora de Despierta América quiso servir de ejemplo para destacar que a veces tras dar a luz, muchas mujeres no se sienten cómodas con su figura, pero manifestó que con ejercicio y tiempo estará en la forma que mejor la haga sentir.

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”, dijo Francisca, admitiendo que desea volver pronto a su figura habitual y que será muy disciplinada para lograrlo.

“A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”, agregó Francisca, quien de inmediato recibió todo tipo de comentarios bellos, donde más de una mujer le declaró su admiración por mostrar algo que hace parte de la vida de una madre recién parida.

“Que orgullo me da ver como compartes tu procedo con valentía, te felicito y te deseo mucho amor para todo tu proceso. Un abrazo ❤️”, “la realidad de la vida sin los complejos de las redes. Me encanta ❤️❤️❤️❤️”, “Esa eres tú, real cómo debemos ser, ninguna es perfecta, no somos perfectas 👏👏👏”, y “Me encanta que seas tan auténtica y real 🙌 muchas mamis somos la que hemos pasado por ese proceso, pero tranquila que con empeño y una buena alimentación, tendrás tu figura y tal vez mejor. Tranquila”, fueron algunos de los comentarios que recibió la ex Nuestra Belleza Latina.

Otras mujeres fueron más allá y la felicitaron por servir de ejemplo a otras madres que acaban de dar a luz a sentirse normales.

“Me encantó tu foto! Gracias por mostrar la realidad de toda recién parida, y cada vez que te mires, siéntete agradecida, porque ese cambio en tu cuerpo te recuerda lo bendecida que eres de tener a Genaro contigo. No importa que no vayas con el estereotipo de mujer perfecta, somos reales, y ayudas a otras a interiorizarlo, aceptarse y dejar las presiones sociales. Un abrazo @francisca”, le djo otra seguidora.

Una más incluso le compartió un consejo para perder peso más pronto: “A beber té de canela y cáscara de piña y de más té que desinflamen”.

