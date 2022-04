Francisca Lachapel recuerda vida como indocumentada: pasó hambre y frío

La vida de Francisca Lachapel cambió en 180 grados gracias a su triunfo en el certamen Nuestra Belleza Latina. La dominicana, de 32 años, nunca ha ocultado sus orígenes humildes y los sinsabores que vivió durante sus primeros años en Estados Unidos. Pasó hambre, frío, durmió en el piso y fue indocumentada.

“A mis 20 años decidí dejarlo todo en mi país por venir a un país donde no conocía a nada ni nadie, soy la primera en mi familia que se decidió A venir a esa edad. Me quedé en condición de indocumentada. Fueron unos momentos muy duros porque yo estaba sola. Pasé hambre, lo puedo decir en un país de tanta abundancia, que la gente dice que no”, fue parte del extracto de un video donde detalló ese capítulo de su vida durante su paso por Nuestra Belleza Latina que Francisca subió a su cuenta de Instagram.

Durante su participación como concursante de Nuestra Belleza Latina la madre de Gennaro, de 8 meses, dejó clara su visión positiva de la vida. “Dormía en el piso. Tenía que alargar 20 dólares para una semana completa (…) me gusta decirle a los demás: si ella viene de un pueblo pequeño, si a ella la crió su mamá sola, si vino a este país sin hablar inglés, se quedó indocumentada y tiene el coraje de poder llevar su vida a otro nivel, yo también puedo. Si puedes servir de ejemplo para otra persona eso no tiene precio”, señaló siendo concursante del famoso certamen de belleza.

Hoy su vida es otra: es una de las presentadoras de televisión más queridas del mundo hispano en Estados Unidos, está casada con un exitoso empresario, es madre de un saludable bebé y acaba de convertirse en ciudadana norteamericana. “¡Dios cumple sus promesas! Nunca pierdan la Fe”, escribió junto a la publicación de Instagram donde informa de su gran triunfo.

“Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, de esta nación que me ha dado tantas oportunidades. Estoy feliz, recuerdo esos momentos de incertidumbre, donde me sentía perdida, andaba con mi maletica de un lado a otro cuando llegué a Nueva York, no sabía para adónde iba ni qué iba a pasar conmigo. Una vez más me reafirma que Dios sabe todo lo que hace y que todo lo difícil que a uno le toca lo prepara para los momentos grandes. El día de hoy es un momento grande, importante para mí y para mi familia. Uno nunca debe perder la fe. Pasaron 11 años, yo sé que hay mucha gente que se tarda todavía más, pero lo que sí puedo decir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que los tiempos de Dios son perfectos. Tengan paciencia, porque esto que yo estoy viviendo hoy, esto que estoy sintiendo espero que mucha gente que esté en una situación similar lo sienta. Los quiero mucho. ¡We did it!”, señaló emocionada Francisca en el video junto a una banderita de Estados Unidos.

Su inmenso triunfo fue aplaudido también por su madre, quien no pudo contener las lágrimas cuando su famosa hija le dio a conocer la noticia. Ambas se abrazaron llenas de emoción. Ahora el próximo gran momento que viene en la vida de Francisca es su ansiada boda religiosa con su esposo, el empresario de origen italiano Francesco Zampogna.