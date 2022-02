Francisca Lachapel tiene el corazón destrozado por su hijo ¿Qué pasó?

Francisca Lachapel ha disfrutado al máximo de la maternidad desde que se embarazó de su primer hijo Gennaro. La conductora de televisión ha compartido con sus miles de seguidores cada etapa de su nueva vida, declarándose agradecida por la dicha de ser la madre de Gennaro. Pero su inmensa felicidad hoy desapareció, y es tanta su desesperación que utilizó sus redes sociales para buscar ayuda y poder superar su dolor de alguna forma.

La dominicana, de 32 años, subió a su cuenta de Instagram una publicación donde revela que tiene el corazón destrozado, y todo a causa de su bebé de solo 7 meses, quien le ha dado un nuevo sentido a su vida.

“Tengo el corazón destrozado, mi hijo acaba de decir papá. ¿Por qué la vida es así? ¿Algún remedio para el dolor?”, escribió la joven madre junto al hastag #dramaqueenforever.

Y es que para nadie era secreto que Francisca añoraba con ansias el día en que su hijo dijera la mágica palabra “Mamá”. Incluso hace unos meses cuando tuvo que separarse por primera vez de su retoño para viajar por trabajo a Nueva York, afirmó que sufrió muchísimo cuando su amigo Gomari Goyzo le contó que había visitado a Gennaro en su ausencia y que le pareció escuchar que había dicho “Mamá”.

En esa ocasión fue el mismo conductor de Despierta América (Univisión) quien relató lo sucedido.

“Lo que pasa es que cuando Francisca estaba fuera su mamá se quedó en la casa con el bebé y yo pasé en algún momento para ver si todo estaba bien. Entonces ese día tu mamá estaba diciendo que [el bebé] tenía reacciones que era que te extrañaba a ti porque, seamos honestos, Gennaro conmigo no llora, entonces ese día un par de veces lo fui a coger y él actuaba raro y tu mamá dice ‘no, yo sé, él extraña a su mamá y nada más quiere a su mamá’. Entonces en eso él dice ‘mamá’ y tu mamá dice ‘ves, dice mamá pero yo se lo digo a Francisca y Francisca no me cree’. Entonces yo saqué cámara en mano, como tío que graba […], y el video que te mando dice un poquito ‘mamá’, pero no dijo el mamá tan claro. Obviamente yo te lo conté y tú me dijiste que eso te había destrozado”, explicó Goyzo durante la emisión de su podcast Sin Rodeo.

En el mismo programa Francisca le explicó el por qué de su descontento. “Claro, Jomari, porque, ¿qué madre se quiere perder que su hijo diga algo como eso? Tú no sabes cómo yo estoy esperando escuchar esas palabras. Si yo me siento, yo lo preparo, yo le repito mil veces ‘mamá, mamá’ porque yo quiero estar presente en la vida de mi hijo, yo no me quiero perder absolutamente nada”, señaló la presentadora.

Claramente, la ex reina de belleza no esperaba que su bebé dijera primero: Papá. Ante el desesperado llamado que hizo a sus más de 3,4 millones de seguidores para superar su tristeza, su fiel público la llenó de divertidos comentarios.

“Esa traición es normal, ni la de judas fue tan clara. Cógelo con calma”, “Lo que no sabes es que una vez descubra que al decir mamá TU volteas se acabo la cosa… mas o menos unas 5 mil veces al día lo vas a escuchar decir mamá por absolutamente todo”, “Tranquila que ya verás que serás su reina por siempre, no tarda en tener mamitis aguda”, y “No le bastó con parecerse más a él, tenía que decir papá primero”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron, y que de seguro le sacaron más de una sonrisa.