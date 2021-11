Francisca revela romántico detalle que la enamoró de su esposo

Francisca sin duda vive uno de los mejores momentos de su vida. Además de contar con una exitosa carrera en televisión, luciéndose cada mañana en la animación del programa Despierta América (Univisión), la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 está disfrutando de su maternidad con el pequeño Gennaro, de solo 3 meses, y de un feliz matrimonio con el empresario de ascendencia italiana Francesco Zampogna.

La dominicana compartió un romántico recuerdo del día en que se enamoró de su esposo y de un detalle que fue crucial en su historia de amor. En la imagen aparece abrazada junto a Zampogna durante una fiesta.

“Ese fue el día cuando Francesco terminó de amarrar conmigo. Allí llevábamos poco tiempo saliendo. De repente me invita a una boda de uno de sus amigos. Yo pensé: bueno… si me está invitando a la boda de un amigo la cosa va en serio, así que ese día traté de darlo todo. Así de sencillita me alisté para la boda, traté de pasar desapercibida”, relató.

“Me acuerdo que Francesco me invitó a bailar y casi me da algo porque, pues él no tenía cara de saber bailar honestamente, y yo por dentro dije: Ay Dios mío ampárame! La vergüenza que vamos a pasar nosotros ahora mismo en esa pista de baile”, agregó sobre la velada.

“Caminamos hacia la pista de baile y ¡pum! para mi sorpresa el hombre tomó el mando señores, se soltó a bailar desde el merengue y tiene swing hasta una salsa. Digo, el baile no fue perfecto, pero si lo fue la química que tuvimos y la manera en la que el baile fluyó. Por eso empecé diciendo que ahí fue que el hombre terminó de amarrar conmigo”, concluyó.

La romántica historia generó simpatía entre sus seguidores. “Que bellos….si no sabía bailar, seguro le ofrecías clases, pero ese partido no se iba a escapar”, “Cuéntanos más, y ¿qué pasó después?”, y “Linda historia!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Y siguiendo con la historia de amor, la animadora, de 32 años, reveló en recientes declaraciones que ya tiene confirmada la fecha para su boda por la Iglesia con el empresario de 31 años. “Sí, me voy a casar, tengo que cerrar ese capitulo en mi vida. Ya me casé por el civil, pero nos falta la boda religiosa y la fiesta grande”, señaló durante su participación en el podcast Sin Rodeo, del experto de moda y belleza de Univisión, Jomari Goyso.

Tras la sorpresa de Goyso por la noticia, Francisca señaló que aún no quiere hacer pública la fecha, pero dio algunos detalles de cómo le gustaría que fuera la celebración. “Mi sueño es casarme en República Dominicana y que toda mi gente sea parte de la boda”, aseveró.