Francisca reacciona frente a comentario racista

Francisca dejó claro que ya ha superado los complejos que tuvo en el pasado por su apariencia física, con un extenso mensaje que compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram. La reacción de la ex reina de belleza de 32 años, se produjo luego de recibir un comentario racista que hacía alusión a su tono de piel en una foto que subió a su cuenta de Instagram.

“Mi gente, les agradezco todas sus comentarios y preocupaciones, pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! Si me veo más oscura no pasa nada! Pues porque lo SOY y amo serlo!! Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!”, publicó la dominicana, junto con una foto que mostraba el mensaje racista, donde se le recomendaba lucir otro color de ropa para no verse tan oscura.

La animadora, agregó que ha superado sus traumas gracias a su hijo Gennaro, de tres meses de vida. “El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él, tan chiquito, me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad”, señaló en la publicación.

“Muchos piensan que no hay nada malo con esos comentarios, pero honestamente señores, esos comentarios pequeñitos, “inofensivos”, pero en verdad tienen ese trasfondo racista y son los que destruyen poco a poco la autoestima, los que te llenan de complejos, son los que poco a poco te mandan a un lugar donde sientes que no te mereces nada. Es hora de cambiar eso! Los quiero mucho!”, concluyó en la publicación, generando una ola de comentarios positivos ante su actitud.

En su reciente participación del podcast Sin Rodeo, del estilista y experto en belleza, Jomari Goyso, quien es amigo cercano de la ex reina de belleza, Francisca confesó que de niña lo pasó muy mal por las críticas a su apariencia física.

“Un momento de mi vida que recuerdo es que de niña tenía una autoestima muy baja, sintiéndome muy mal por cómo se veía mi cabello. Hay un tipo de belleza estereotipada que sientes que tú no cabes y te maltratas tanto y te sientes tan mal que me daba mucho miedo que mi hijo viviera lo mismo que yo”, reveló en la conversación.

Escucha el podcast de Jomari Goyzo aquí

Jomari Goyso no tardó en mostrar su apoyo ante el comentario racista que recibió su amiga a solo horas de haber conversado sobre el tema de la discriminación en su programa, y de inmediato compartió la publicación en su Instagram, criticando ese tipo de actitudes.

“Alguien me puede explicar por qué la gente sigue repitiendo comentarios “racistas” que “discriminan” y dan a entender que ser oscuro de piel es algo malo!! Siempre andan hablando de Dios!! Y mi pregunta es por qué cuestionan algo que ha creado Dios!!! Y, lo peor de todo, y más triste, lo comentan como si te dijeran algo para ayudarte! Mi consejo es “psicólogo yaaaa” para todos los que piensan eso!!!!! love u @francisca, eres un ejemplo! No te dejes acomplejar por nadie!!! Blokea a todos!!! Tu hijo te mira y ama todo de ti y te aseguro jamás cambiaría nada!”, afirmó.