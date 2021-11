Francisca revela que quiere otro hijo ¡Ya!

La ex reina de Nuestra Belleza Latina Francisca , está fascinada con la maternidad, y es tanto su entusiasmo que confesó que le gustaría tener un segundo bebé lo antes posible.

“Sí, quiero otro hijo. ¡Me embarazaría ahora mismo! Cuando veo a Genaro y todo lo que me ha cambiado y ha sumado a mi vida (…) Cuando me sacaron a mi hijo junto con la placenta me sacaron un saco de complejos y de tanta porquería que tenía en la cabeza, y es como una liberación, un sentimiento tan rico, es la primera vez en mi vida que tengo una autoestima alta. Me siento una superwoman”, reveló la conductora de televisión y ex reina de belleza, de 32 años, durante su participación del podcast Sin Rodeo, que conduce el experto de moda y belleza de Univisión Jomari Goyso.

La ex reina de Nuestra Belleza Latina y actual conductora del programa de Univisión Despierta América, recordó lo mal que lo pasó durante su embarazo, pero afirma que su post parto ha sido tan bueno, que dejó todo lo malo en el pasado, y desea agrandar su familia pronto junto con su marido, el empresario de ascendencia italiana, Francesco Zampogna.

“Durante mi embarazo estaba deprimida, híper mega sensible. En parte, por romantizar las ideas. Yo entiendo que hay mujeres que sí se ven espectaculares cuando están embarazadas, pero es un grupo selecto, la mayoría se engorda, tiene problemas hormonales o se la pasa en una cama no sintiéndose bien todo el tiempo. Yo fui de ese grupo, que solo quería dormir, que se sentía bastante fea. Me sentía muy mal. Pero, es verdad lo que dicen, después todo se te olvida y yo quiero tener otro bebé”, explicó.

¿Cuándo será la boda religiosa?

La dominicana también adelantó que ya tiene fecha para su boda religiosa con Francesco Zampogna, de 31 años, y todo indica que será a lo grande. “Sí, me voy a casar, tengo que cerrar ese capitulo en mi vida. Ya me casé por el civil, pero nos falta la boda religiosa y la fiesta grande”, adelantó tras recordar que tenía el vestido listo para casarse en la Catedral de las Américas en República Dominicana, pero tuvo que suspender el esperado evento debido a la pandemia.

“Mi sueño es casarme en República Dominicana y que toda mi gente sea parte de la boda. La gente ha sido tan buena conmigo, mi gente me apoya tanto que yo quería no casarme a lo privado y que lo vieran solamente por fotos (…) Para la familia de Francesco y para él es muy importante la boda religiosa. Y ahora será incluso más especial, porque estará nuestro hijo presente”, agregó tras afirmar que, si bien la fecha para celebrar la boda religiosa y la fiesta ya está confirmada, aún no lo revelará.