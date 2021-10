Francisca Lachapel se luce cantando – VIDEO

La presentadora de televisión, actriz y comediante Francisca Méndez, más conocida como Francisca Lachapel, no deja de derrochar alegría y belleza tras su regreso a la conducción de Despierta América, luego de haber dado a luz a su primer hijo Genaro, quien ya cumplió tres meses.

Este martes la dominicana demostró que sus dotes van más allá de la actuación y conducción al subir un video a su cuenta de Instagram, donde se le ve cantando muy animada durante los comerciales de Despierta América. De fondo suena la canción “Soy Yo” de la cantante española Marta Sánchez, mientras la ganadora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina canta a viva voz y baila al ritmo de la música, contagiando de alegría y risas a sus colegas.

Sus seguidores no tardaron en celebrar su dotes como cantante. “Cantas hermoso” y “Ella va a terminar de cantante, le gusta y no lo hace mal”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

¿Francisca Lachapel cantante?

Una súper mamá

Todo indica que Francisca está disfrutando de su regreso al trabajo. En recientes declaraciones, la ex reina de Nuestra Belleza Latina reveló que no le fue fácil dejar a su hijo Genaro para volver a la pantalla, señalando que tenía “sentimientos encontrados”.

En su primer día de regreso a Despierta América, Francisca abrió su corazón y reveló que el proceso no era fácil.

“No les voy a mentir que hoy es un día difícil. Las mamás primerizas tienen ese huequito en el estómago cuando le toca separarse de su muchachito por primera vez. Estoy contenta de regresar a hacer lo que me gusta”. Además, subió un video abrazando a su bebé donde le dice: ¿Me das permiso de ir a trabajar?

La artista no ha dejado de presumir a Genaro en sus redes sociales, confesando que no puede parar de tomarle fotos.”¡Mi muchachito caramba! Ya no me caben fotos en el teléfono.¡Bendita obsesión!

Fuente de Inspiración

El acceso que ha dado la artista dominicana, de 32 años, a sus seguidores a través de sus redes sociales, ha motivado a muchos, al mostrarse cercana y reconocer sus batallas. “Escucha y mantente abierto a las críticas, pero no permitas que nadie te diga quién eres. ¡Que nadie te defina!”, señaló en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a una cita de Jeff Bezos.

En otra publicación de esta semana, se muestra con un ceñido vestido azul y acompaña la foto con la frase: “Saludos desde @despiertaamerica. Actitud positiva para esta semana. ¡Vamos con todo! ¡Los quiero!