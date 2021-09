Francisca Lachapel está trabajando duro para recuperar su figura ¿Cómo lo hace?

La presentadora de televisión y ex reina de belleza ganadora de Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel, ha tenido una constante desde que conquistó los corazones de todos los hogares en Estados Unidos con su inagotable carisma y energía en el reality de Univision, su franqueza a la hora de abordar las diferentes situaciones de su vida; algunas difíciles, y otras muy alegres, que la han llevado a la mujer plena que es hoy en día.

En el año 2015, Lachapel llegó al escenario de Nuestra Belleza Latina con una meta, y vaya que la consiguió. ¡Ser coronada! sus armas no fueron otras que su talento en la interpretación, su inspiradora historia y belleza muy real que la convirtió en ese entonces, y todavía, en la representación más idónea de la mujer latina.

Pero esa corona no fue lo único que recibió Francisca Lachapel, la chica también recibió 200,000 dólares en efectivo, y un lugar dentro del complejo mundo de la televisión, que ha mantenido a fuerza de mucho talento y trabajo.

View this post on Instagram

Desde que Francisca Lachapel se casó con el empresario e inversionista Francesco Zampogna, nunca ocultó su deseo de ser madre y este, al igual que todas las metas que se ha propuesto, se hizo realidad este año cuando llegó a sus vidas el pequeño Gennaro. Un embarazo que Francesca compartió con sus seguidores en cada paso, hasta el feliz alumbramiento.

Tal ha sido la felicidad, que Francesca no se ha quedado corta en palabras con respecto a la nueva etapa que vive, asegurando que ha sido una llena de amor y muchos nuevos comienzos.

Uno de estos nuevos comienzos ha sido el de recuperar su figura. No es secreto que Francisca aumentó considerablemente de peso durante sus meses en cinta, pero no dejó que esto le privara de vivir su embarazo con mucha intensidad.

View this post on Instagram

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!” dijo Francisca Lachapel