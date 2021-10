¿Cómo se siente Francisca Lachapel luego de su regreso a la televisión?

Un proceso que toda la audiencia de Univision ha vivido muy de cerca ha sido el embarazo y posterior alumbramiento de la encantadora ex reina de Nuestra Belleza Latina, actriz, comediante y presentadora de televisión Francisca Lachapel, quien no se ha quedado corta al compartir cada momento de esta nueva etapa en la que le dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo Francesco, el pequeño Gennaro, quien se ha robado definitivamente el corazón de todos.

Un rostro muy querido de la tv en español

Desde que se hizo con el triunfo en el año 2015, la carismática Francisca se convirtió poco a poco en una de las personalidades más queridas y confiables de la pantalla chica. Compartiendo sin ningún reparo sus diferentes vivencias mientras informa y entretiene a los televidentes de habla hispana. Su lenguaje genuino conecta con una audiencia que busca voceros auténticos, una representación auténtica de los hispanos que luchan por el sueño americano.

Llegó la hora de volver a las pantallas

Pero como es costumbre, a Francesca le llegó el momento de regresar a su trabajo habitual frente a la conducción de Despierta América, a donde se le vio con su acostumbrada sonrisa y buena energía, luciendo tan bella como siempre y acompañada de sus compañeros. Aquí aprovechó y se pesó frente a las cámaras para demostrar como va su camino a perder peso, y también aseguró tener “sentimientos agridulces” con respecto a su regreso al trabajo mientras deja al pequeño en casa.

Así lo dejó saber en este tierno video en dónde acurruca a su pequeño hijo mientras le avisa que ya se va a trabajar, y le pide permiso, acompañándolo del siguiente mensaje: “Demasiados sentimientos encontrados”.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, enviándole las mejores energías a Francisca Lachapel en este regreso a su rutina, comprendiendo todas las emociones que está experimentando al tener que dejar a su pequeño en casa: “Mi niña es muy normal!!! Me acuerdo que me pasó lo mismo con mi primera hija, sentía mucha culpa, pero créeme que sufres más tu que el bebé, ellos ni se enteran! Y mas si esta tu Mami cuidándolo! Es una bendición enorme que tu mami te pueda ayudar! Te quiero mi Fran bella!! Animoooooo”, son sólo algunos de los comentarios que estamos seguros le servirán de roca a esta amorosa madre que como todas, sufre al tener que separarse de su príncipe.

Al ritmo del maestro dominicano Juan Luis Guerra, recibieron de nuevo a Francisca en su casa de Despierta América, en donde la chica repitió el sentimiento que le acompañaba ese primer día: “no les voy a mentir que hoy es un día difícil. Las mamás primerizas tienen ese huequito en el estómago cuando le toca separarse de su muchachito por primera vez. Estoy contenta de regresar a hacer lo que me gusta”, comentó.

3 meses después de haberse convertido en madre, es cuando Francisca se suma de vuelta al elenco del programa matutino, a donde se le vio radiante, ¡Bienvenida, reina!