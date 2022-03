Francisca revela el secreto para bajar 9 libras en 7 días

La animadora de Despierta América (Univisión) Francisca Lachapel está a punto de lograr su peso ideal. Así lo reveló en un video que subió a su cuenta de Instagram donde admitió que durante el embarazo de su hijo Gennaro, de 7 meses, aumentó 80 libras. Hoy luce espectacular, y según confesó no ha sido solo gracias a su disciplina para entrenar y comer saludable. ¿Cuál es su secreto?

La ex reina de Nuestra Belleza Latina detalló detenidamente en qué consiste el kit en el cual se apoya para lograr el desafío de recuperar su figura, tras su feliz embarazo.

“Tengo que decirlo porque me tiran muchos piropos, que me veo muy bonita. Voy a compartirles el secreto. Hace unos días les dije que hice mi detox kit y perdí 9 libras en 7 días, lo que fue un logro muy importante para mí. Y a partir de ese momento he ido bajando de peso y estoy muy cerquita de mi peso ideal”, reveló al tiempo que presentaba el kit Yes You Can! y explicaba cada uno de los productos que lo componen.

“Mis cómplices han sido Yes You Can! Ahora viene el paso número 2.Empiezo con el transformation kit, que tiene dos reemplazos de comida, lo ideal es que reemplace el desayuno o la cena. Esto me llega con el suplemento quemador de calorías, el limpiador de colon -que ayuda a este funcionamiento digestivo bastante necesario cuando se está bajando de peso- el colágeno -uno cuando está bajando de peso no quiere perder ese brillito de la piel, quiere que sus uñas estén bonitas, su pelo, este colágeno ayuda con eso. Está el soporte de apetito, que nos ayuda a mantener la saciedad y a controlar esa ansiedad cuando estamos en el proceso de pérdida de peso”, explicó.

De acuerdo a la presentadora dominicana, de 32 años, uno de los elementos más importantes del kit es la guía explicativa, la cual enseña a comer de manera saludable, explicando todo lo relacionado con los tipos de alimentos, porciones y combinaciones que se debe tener en cuenta para alimentarse de manera nutritiva y no subir de peso.

“Los invito a que se unan a este reto de perder peso conmigo, aquí estoy para apoyarlos”, fue su mensaje para quienes sienten que están con unas libras de más y quieran tener el éxito que logró en la difícil misión de perder peso.

La presentadora deslumbró en la reciente entrega de Premios Lo Nuestro, con un vestido fucsia que resaltaba su esbelta figura a solo 7 meses de haber dado a luz.