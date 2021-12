Clarissa Molina desfila en plena calle como Miss Universo: ¡La vieron 600 mil personas!

Si hay algo en lo que Clarissa Molina se lleva un 10 perfecto es en su pasarela.

Y esta vez, sin necesidad de estar en ningún desfile de modas ni en un reinado de belleza, la preciosa dominicana dejó ver que en asuntos de pasarela nadie la supera.

La ex Nuestra Belleza Latina colgó en su Instagram un improvisado video captado en un estacionamiento, donde sin ninguna pena y, como si se tratara de un evento en la Semana de la Moda de Nueva York, mostró sus dotes para el desfile.

En el clip se aprecia a Clarissa, ataviada en un sencillo vestido de lana con escote y cuello alto, que acompañó con unas botas largas, mientras mira fijamente a la cámara y camina con ese tumabo de millón de dólares que solo ella tiene.

La exreina de belleza no solamente jugó con el contoneo de sus caderas y su profunda mirada, sino que además incluyó su ya conocido movimiento de melena, que tanto encanta.

“Pa’ no perder la costumbre 🤪 pasa pasa pasarela”, fue el comentario con el que la ex Miss República Dominicana acompañó su llamativo video. “Hair&makeup @bettinabmakeup; Outfit @beiasroom @jonathanestradanieves 🎥 @bombillicious”.

La pasarela de Clarissa hizo que sus fans recordaran su participación en Miss Universo 2015, donde fue una de las 10 semifinalistas, y donde se destacó por tener una de las mejores pasarelas que haya pasado por ese certamen.

Tras la publicación del video, las reacciones de sus fieles seguidores no se hicieron esperar y la mayoría coincidió en que la preciosa dominicana tiene un encnato único y que caminando así parece una mujer de fuego.

“Smoking HOT!!!”, “La más hermosa de las mías ❤️🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴”, “Cuerpatzoooooo yaaasss 🙌🙌🙌🔥🔥”, y “Santo Dios! N🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍hermosaaaaaaaaaa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exreina del reality show de Univisión.

“Wooooo wooooo que belleza”, “La mejor pasarela que ha pasado por EL MISS UNIVERSE @clarissamolina”, comentaron otros dos fans.





Miss Universe 2015 – Clarissa Molina | Dominican Republic (Top 10) 🇩🇴 Miss Dominican Republic 2015. After Clarissa had finished competing in Nuestra Belleza Latina Clarrisa competed in Miss Dominican Republic 2015 representing the province of Espaillat where she was eventually crowned the winner, earning the right to represent the country at the 2015 Miss Universe pageant. Pia Wurtzbach of Philippines was crowned by Paulina Vega Miss Universe 2014. 2019-04-16T21:56:27Z

Y fue tal el éxito que Clarissa logró por cuenta de su pasarela, que en solo un par de días el clip logró más de 614 mil vistas.

Francisca Lachapel se coronó como Nuestra Belleza Latina en 2016, en en reality VIP que hizo Univisión, luego de que en la competencia del año anterior, en el 2015, cuando ganó Francisca Lachapel, resultara dentro del cuadro de finalistas.

De ahí en adelante su carrera ha ido en ascenso en Univisión, al igual que en proyectos de cine y conducción.