Revive la audición de Clarissa Molina en Nuestra Belleza Latina en 2014: [Video]

Clarissa Molina es una de las reinas emblema de Nuestra Belleza Latina, y aunque su sencillez y carisma se han convertido en dos de sus principales sellos, en 2015, cuando la joven compitió por primera vez en el reality show, estuvo a punto de perderse la oportunidad, por una percepción errónea que tuvieron de ella los jueces que hicieron su audición.

Ese no es solo uno de los recuerdos más memorables del reality show de Univisión, sino que también sirvió para darle un toque de publicidad a la bella dominicana desde el comienzo del concurso.

Durante su audición en el certamen, Clarissa impresionó con su belleza y porte, y aunque Daniel Arenas cayó rendido ante la hermosa jovencita, Verónica Bastos y JOmari Goyso pusieron en duda la sencillez de la concursante y le negaron el pase presuntamente porque la vieron como una mujer “arrogante”.





¿Arrogante? Tal vez, pero Clarissa Molina se llevó su pase Jomari despachó a Clarissa porque le parecía muy arrogante, pero Osmel viajó a Nueva York para darle su pase. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso

Clarissa llegó con mucha seguridad, algo que a Jomari y a Verónica no les gustó mucho, y en su diálogo con los jueces mencionó estar lista para ser la primera Nuestra Belleza Latina dominicana en aquel momento, algo que no logró en ese año, pues Francisca Lachapel se llevó el título en el 2015.

“Sabes lo que me pasa, que te veo como prepotente… ‘soy muy bonita mi reina, yo voy a pasar aquí'”, le dijo Verónica Bastos al verla muy seria, a lo que la joven digo que esa percepción estaba lo más alejada de la realidad.





¡Clarissa Molina es la reina de Nuestra Belleza Latina VIP! La dominicana se coronó como la ganadora de la décima edición de Nuestra Belleza Latina. El apoyo del público siempre estuvo presente en este gran logro.

“Bien humilde, cien por ciento humilde. Prepotente, nunca en la vida”, dijo la dominicana, quien lució extremedamente seria, producto de los nervios.

La audición de la jovencita, quien en esa edición del show eventualmente ocupó el cuarto lugar, y en el 2016, se coronó como Nuestra Belleza VIP, dio mucho de qué hablar, pues al ver que el panel de jueces no la había aceptado, el presidente de la mesa de jurados, Osmel Sousa, armó revuelo y él mismo fue hasta la casa de Clarissa en Nueva York a entregarle el pase real.

En su visita al hogar de la reina, Osmel incluso pidió disculpas por la manera como respondió el panel de jueces, y dijo que ellos “no sabían, lo que hacían”… obviamente el regaño no incluía a Daniel Arenas, quien en todo momento mostró su gusto por Clarissa, a quien le pronosticó que ganaría el concurso.





Miss Universe 2015 – Clarissa Molina | Dominican Republic (Top 10) 🇩🇴 Miss Dominican Republic 2015. After Clarissa had finished competing in Nuestra Belleza Latina Clarrisa competed in Miss Dominican Republic 2015 representing the province of Espaillat where she was eventually crowned the winner, earning the right to represent the country at the 2015 Miss Universe pageant. Pia Wurtzbach of Philippines was crowned by Paulina Vega Miss Universe 2014.

Clarissa Molina audicionó en Nueva York el 4 de octubre de 2014, y el resto es historia, pues se ubicó fácilmente en el corazón de los jueces y el público, que la llevaron en 2016 a hacer realidad su sueño de ser Nuestra Belleza Latina.

En diciembre del 2015, luego de su primer intento buscando la corona de Nuestra Belleza Latina, Clarissa representó a República Dominicana en Miss Universo, donde fue semifinalista, y luego, en 2016, regresó al show de Univisión para llevarse la corona.