Mira la audición de Ana Patricia cuando ganó Nuestra Belleza Latina: [Video]

El 2010 fue el año en el que el gran sueño comenzó para Ana patricia Gámez, quien en aquel entonces se hacía llamar Ana Patricia González, llevando el apellido de su entonces esposo.

La jovencita mexicana, decidió lanzarse por todo lo alto a intentar buscar un pase para poder concursar en Nuestra Belleza Latina, y con el apoyo de su entonces marido, a quien describió como su principal soporte en la búsqueda de llegar al reality de Univisión, Ana Patricia acudió a las audiciones del concurso, llena de seguridad y optimismo.

Así se observa en los videos que rondan por YouTube, del momento de la audición de la exreina de belleza, donde claramente se notó que la mexicana llegó pisando fuerte.





Lo mejor de Ana Patricia en NBL Revive las vivencias de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010. Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-05-24T15:08:12Z

Ataviada en un minivestido negro sin mangas, con el que puso en despliegue su estilizada figura, Ana Patricia se presentó ante la mesa de jueces de las audiciones, de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, integrada por Osmel Sousa, Lupita Jones y Piolín Sotelo.

Mira en este link el momento completo de la audición y lo que Ana Patricia dijo después sobre ese momento.

En la audición, Ana Patricia impactó con su estatura y su elegancia, al igual que su belleza natural, que fue elogiada por los jueces. La prueba que le pusieron fue hacer un segmento de presentación, y años después, tras recordar su audición, confesó que le dio mucha tranquilidad saber que no la pusieron a desfilar en bikini.





Así fue la audición de Ana Patricia en NBL Osmel Sousa sorprendió a Ana Patricia con el video de su audición en Nuestra Belleza Latina. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por: Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia y William Váldez. Para ver más videos… 2014-09-03T16:03:36Z

Otro detalle que reveló, y que luego entendió como una señal premonitoria, fue que a la audición se presentó con un cinturón que era idéntico al que tenía Lupita Jones ese día, lo que inicialmente le resultó gracioso, y que ella vio como un detalle que usan las reinas.

A pesar de su innegable belleza, a lo largo de la competencia e incluso después de ganar, Osmel Sousa no tenía mucha confianza en que la ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina triunfaría en la televisión.





“Ella era un poquito tontica”, aseguró el llamado Zar de la Belleza en un especial sobre el show. “Ella lloraba para todo. Tenía miedo”.

Luego Osmel admitió que se impresionó mucho al ver la evolución con la que Ana Patricia asumió su camino en los medios, e cinsluo aseguró sentirse orgulloso de ella, al punto que la considera una de las mejores reinas que ha sido elegida en el certamen.