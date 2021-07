Audris Rijo y su escándalo en Nuestra Belleza Latina por unas fotos desnuda

Nuestra Belleza Latina ha estado lleno de todo tipo de momentos memorables, que van desde aquellos recuerdos tiernos que han dejado ver el lado más vulnerables de las cientos de jovencitas que han pasado por el reality show, hasta peleas serias, destituciones y escándalos.

Pero a lo largo de las 11 temporadas del concurso de belleza, sin duda alguna una de las polémicas más recordadas tiene que ver con la séptima edición, donde la dominicana Audris Rijo, quien eventualmente quedó como primera finalista, tras ser vencida por la salvadoreña Marisela Demontecristo, fue centro de un escándalo, cuando en plena competencia, comenzaron a circular en redes fotografías suyas desnuda.

Las fotos generaron revuelo y aunque se llegó a pensar que incluso la joven sería destituida del concurso, el jurado decidió apoyarla y le permitió continuar en el show, con el apoyo de los votos del público.





Play



Audris Rijo – el escándalo de sus fotos desnudas – Sal y Pimienta La concursante de Nuestra Belleza Latina que ha dado mucho de qué hablar, explicó por primera vez todo sobre las fotos denudas que se filtraron en el internet. Sal y Pimienta, un show dedicado a los chismes, a la farándula, al espectáculo y todo lo relacionado con el entretenimiento. Presentado por: Lourdes Stephen, Rodner Figueroa,… 2013-04-25T16:05:46Z

Audris habló sobre las fotos, y en aquel entonces mencionó que se las hizo un amigo muy cercano, que vivía en Dubai, pero que jamás fueron hechas para salir a la luz. Y aunque más de uno llegó a pensar que su amigo pudo haber sido quien las filtró, pues tenía las copias, ella lo defendió y manifestó que tenía a un exnovio al que le envió un par de fotos, como sospechoso.

Para acabar de echarle sal a la polémica, debido a las fotos, el matrimonio de Audris, quien estaba casada con un pelotero, se acabó, ya que el hombre dijo haberse sentido traicionado, pues no solo no sabía de las fotos, sino que aseguró sospechar de que su entonces esposa le estaría siendo infiel con el amigo que le tomó las fotos, que fueron más de 60, según reveló la propia dominicana.





Play



Nuestra Belleza Latina Programa 10 5-12-2013 Nuestra Belleza Latina {10}: la busqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet Jueces: Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil Para ver más videos y chismes de la nueva temporada SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en Facebook: facebook.com/NuestraBellezaLatina Síguenos en Twitter: twitter.com/nuestrabelleza Más videos de Nuestra belleza Latina: bellezaymoda.univision.com/nue… bellezaymoda.univision.com/nue… 2013-05-16T00:50:11Z

“Estas fotografías no son recientes. Me las tomé hace un tiempo con mi mejor amigo. Eran para mi uso personal. Las fotografías eran mías y como todos saben, fui víctima de un robo que todavía no, no sé… que estaban en mi correo electrónico”, comentó la exreina de belleza en diálogo con el programa Sal y Pimienta.





Play



Video Video related to audris rijo y su escándalo en nuestra belleza latina por unas fotos desnuda 2021-07-28T11:06:55-04:00

“Las compartí algunas antes de entrar al reality (dijo refiriéndose a que le mandó algunas a un exnovio). Las fotografías salieron el sábado antes de que iniciara el show, entonces, obviamente esto se hizo con el propósito de que no entrara. No voy a acusar a nadie, pero hice una denucnia y no voy a entorpecer el proceso acusando a nadie, pero tengo una sospecha si”, agregó la primera finalista de la séptima temproada de Nuestra Belleza Latina.





Play



Audris Rijo habló sobre el tema de sus fotos comprometedoras – Nuestra Belleza Latina 2013 Durante una sesión de fotos en homenaje a Jenni Rivera, Audris explicó que hará todas las declaraciones sobre las fotos este domingo. Diviértete y mantente al tanto de noticias y chismes con El Gordo y La Flaca que, junto a sus invitados especiales, te harán pasar grandes momentos. Presentado por: Raul de Molina, Lili Estefan,… 2013-03-29T01:00:32Z

Audris agregó: “La primera fotografía que subieron, la recibí en Twitter, porque me taggearon, y me quedé en shock. Yo dije: ‘OMG’, de estas fotos hay unas 60 más”.

Y aunque muchos llegaron incluso a asegurar que la divulgación de las fotos serían parte de una estrategia para hacerse publicidad y sonar más, la concursante lo negó y dijo que por el contrario, esa situación le afectó el inicio de su carrera en medios.

“No es estrategia. Esa no es la imagen que quiero dar al público. No es la mejor entrada”, dijo la joven, quien en el 2011 ya había intentando buscar la corona de Nuestra Belleza Latina, pero se retiró por motivos personales.





Play



Audris Rijo – Audición Nuestra Belleza Latina La Dominicana Audris Rijo audiciona para la 5ta, Temporada de Nuestra Belleza Latina. 2011-03-07T03:31:23Z

Audris agradeció el apoyo, no solo del público, sino de su mentor y miembro del jurado, Julián Gil, quien fue un pilar importante para ella en ese difícil momento.

“Julian me dijo que estas cosas pueden pasar cuando uno es persona pública. Yo soy una mujer fuerte, que decidí, me voy a arriesgar (a participar), y gracias a Dios la persona que quiso extorsionarme para que no entrara al show con estas fotografías, lo enfrenté. Ahora le agradezco al público y a la gente que me ha apoyado, porque no me sentí sola”, concluyó la dominicana.