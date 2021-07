¿Aspirantes todavía pueden hacer casting para Nuestra Belleza Latina?

En abril pasado Univisión anunció con bombos y platillos el regreso a la pantalla chica de Nuestra Belleza Latina, uno de los reality shows más exitosos de la televisión latina en Estados Unidos, en la que será la temporada número 12.

Y mientras el canal confirma la fecha exacta en la que comenzará a emitirse el programa de televisión, pautado para arrancar este mes de septiembre, una de las preguntas que ronda entre muchas televidentes es si todavía las aspirantes que deseen llegar a la competencia pueden registrarse para presentar un casting.

Lastimosamente la respuesta es “no”. Univisión ya cerró las audiciones para las interesadas en ser parte de la nueva temporada del concurso de belleza.

Cabe destacar que debido a la pandemia del COVID-19, esta vez Univisión realizó castings de manera virtual, y de allí saldrán las concursantes elegidas, que se anunciarán en las próximas semanas, para calentar motores para el show.

“Las audiciones para la 12a temporada de “NBL”, cuyo estreno está programado para el otoño, ya empezaron y continuarán hasta el 16 de mayo”, dijo Univisión a través de su página, dejando ver que el cierre de las audiciones se dio hace ya dos meses.

En su misiva, Univisión destacó que optaron por recurrir a la virtualidad, a fin de garantizar la seguridad de todos en plena pandemia.

“Con la seguridad como prioridad, “NBL” realizará la última ronda de audiciones de manera virtual. En la primera ronda de audiciones, los encargados del show, en busca de mujeres talentosas y carismáticas con gran personalidad y deseos para convertirse en la próxima personalidad de Univision, tendrán una conferencia virtual con las postulantes”, agregó el canal sobre el proceso de audiciones.

Hasta ahora el show de televisión todavía no ha revelado detalles específicos sobre la temporada por venir, más allá de advertir que la ex Miss Colombia Daniella Álvarez será jurado y que la ex Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza volverá a fungir como presentadora oficial del reality, como hizo en el 2018.

Univisión ha mantenido la mayor parte de la información sobre el programa de manera secreta, pero fuentes del canal advirtieron que poco a poco, y a partir de esta semana, irán revelando detalles del show.

Sobre las concursantes, se conoció que luego de los casting virtuales que fueron enviados, el plan era juntar a las chicas pre-seleccionadas para conocerlas en persona y de allí hacer una nueva ronda de selección para conformar el grupo final.

“En la siguiente fase,(tras el casting virtual) las mejores concursantes se congregarán en Miami para audiciones frente al jurado a fin de tener la oportunidad de ser parte del elenco del show”, advirtió Univisión.

Al final del programa Migbelis Castellanos, quien fue elegida en diciembre del 2018 como la más reciente Nuestra Belleza Latina, coronará a su sucesora, mujer que según Univisión deberá ser una hispana de mucho talento y empuje, que “romperá los estereotipos de belleza en la sociedad”.

“NBL es para todas las mujeres y sobre todas las mujeres. Acompañará a las concursantes en sus inspiradoras experiencias y revelará sus temores y alegrías cuando representen la verdadera belleza de las latinas, por dentro y fuera”, anunció el canal.