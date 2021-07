Anuncian cuándo y dónde será Miss Universo 2021: ¡Y ya hay polémica!

En mayo pasado la mexicana Andrea Meza fue coronada como Miss Universo, en un evento realizado en la ciudad de Hollywood Florida, donde se convirtió en la Miss Universo 2020, ya que el año anterior no se realizó el certamen, debido a la pandemia del COVID-19.

Y aunque ya se había informado que la reina azteca tendría uno de los reinados más cortos, pues en diciembre deberá entregar su corona a la Miss Universo 2021, y se había dicho que la sede del certamen sería Costa Rica, este martes la organización hizo un nuevo anuncio.

A través de su página oficial y de sus distintas redes sociales, Miss Universo confirmó que el concurso de belleza donde Andrea Meza entregará su título a una nueva reina tendrá lugar en diciembre, pero el evento no será en el país centroamericano, sino en Israel.

La organización hizo la mención en su cuenta de Instagram, donde de paso manifestó que esta edición será muy especial, pues se cumplirán 70 años del famoso certamen.

A través de un emotivo video, en el que compartieron algunos de los momentos y las coronaciones más memorables en la historia de Miss Universo, la organización hizo la invitación a los seguidores del certamen a que no se lo pierdan.





“¡70 AÑOS! 👑 La 70a competencia #MISSUNIVERSE se dirige a …. ¡Eilat, Israel! 🎉 MISS UNIVERSE se transmitirá en vivo en todo el mundo en diciembre de 2021”, fue el mensaje con el que la organización acompañó su anuncio.

“Estén atentos para obtener más información o visite missuniverse.com. @travel_to_Eilat @foxtv @telemundo”, agregaron, anunciando de paso que Fox y Telemundo serán los canales encargados de transmitir el certamen.

El periódico La República de Costa Rica destacó que ese país ya no será sede de Miss Universo, y mencionó que ncluso representantes de la organización habían visitado diferentes zonas ticas, en cabeza de Shawn McClain, vicepresidente de Miss Universo, el empresario Steve Thomas y Chris James, productor del concurso.

Sobre la nueva sede confirmada donde Andrea Meza entregará su corona, se dijo que Eliat es una hermosa ciudad ubicada a las orillas del Mar Rojo, cerca de Jordania, conocida por sus playas tranquilas.

Tras el anuncio, en varios portales y foros especializados en reinados de belleza mencioanron que la decisión de llevar a Miss Universo a Israel no fue muy acertada, ya que se teme que países musulmanes que no reconocen a ese país como legítimo, muy seguramente no asistirán.

“Indonesia al ser un país musulman, no reconoce a Israel como un estado legítimo y desde el inicio del conflicto han estado firmes en su apoyo a la libertad del pueblo Palestino, por lo tanto las relaciones diplomáticas entre ambas partes es inexistente”, comentó el blog Miss Colombia la Nueva Era.

“Algunos seguidores del concurso se han quejado de Eilat como la sede oficial, asegurando que la organización Miss Universo en realidad sólo se preocupa por el dinero y su “humanidad” y “activismo” son pura “hipocresía”. Por esta razón, aunque les de tristeza, piensan que no enviar reina es lo indicado. ¿Estará Miss Universo incurriendo en una propaganda mientras mueren inocentes en la guerra?”, agregó el citado blog.