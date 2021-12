El regalo de Navidad de Francisca Lachapel a su mamá: ¿Poco generosa?

Para nadie es un secreto que Francisca Lachapel sostiene una bella y muy cercana relación con su mamá, Divina Montero, quien ha sido fundamental en ayudarla con el cuidado de su hijito Genaro y en apoyarla en medio de su carrera en el mundo de la televisión.

Y como una manera de agradecimiento y demostrándole el inmenso amor que le tiene a la mujer que le dio la vida, la ex Nuestra Belleza Latina reveló que le dio un regalo a su mamá, a través de una aplicación de envío de dinero para que su madre lo disfrute en República Diminicana.

“Mi gente linda, en esta época tan especial podemos demostrar nuestro cariño desde donde estemos. Con #sirenacash puedes agradar a tus seres queridos desde la distancia. Esto de verdad que es un éxito, entra a sirena.do y resuelve todo rápido y fácil. #sirenacash @sirena”, fue el comentario de Francisca para hablar del obsequo navideño que mandó a su madre, a través de Sirena Cash.

“Voy a compartir con ustedes la sorpresa que le tengo a mi mamá para que vaya a su tienda preferida en Santo Domingo y compre todo, sin gastar ni un peso, porque le mando el dinero desde acá. Lo único que tienen que hacer es presionar la sirena.do. Van a sirena cash y luego presionan comprar en sirena cash. Siguen las indicaciones. Mi dinero va para Divina. Eligen el monto. Hasta un mensajito bonito. Tú también lo puedes hacer”, se escucha a Francisca diciendo en un video que agregó en su publicación, donde lució un gorro navideño en la sala de su casa, con el árbol de fondo.

Y aunque la mayoría de seguidores de Francisca que reaccionó ante el anuncio del regalo la elogió por ser una buena hija y pensar en su madre, y otros hasta le agradecieron por compartir la aplicación que facilitara a muchos el envío de dinero, otros quedaron impresionados al considerar que el regalo de la conductora de televisión para su mamá fue de muy poco monto.

Francisca mostró en su video que el regalo navideño para que su mamá se compre “todo lo que ella quiera” fue de tan solo $100, lo que hizo que más de uno calificara el obsequio como insuficiente y no faltaron quienes la tacharon de tacaña. Otros la elogiaron.

“Cien dólares. 💃💃💃💃😂😂😂😂”, “No entendí Nada!!! Hablaste demasiado rápido!!! Merry Christmas 🎁”, “Wepaaaaaaaa eso me gusta Francisca! Gracias por compartir ese programa” y “Y tú mamá porque no va para Miami contigo 😍?”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de la exreina.

“Feliz Navidad Para tu hermosa familia, Eres una Buena hija, Esposa, y Madre Bendiciones para todos ❤️🎄🎄🎄🎁🎁🙌🙌🙌👏🏻👏🏻👏🏻😃” y “Todo tan moderno. Me encanta la tecnología 👏. Felices fiesta mi Fran y muchas bendiciones para ti y tu familia 👪 💕 ♥️ 😍”, agregó otro par de fans.

MIRA FOTOS DEL BEBÉ DE FRANCISCA EN ESTE LINK.

A pesar de que Francisca su mamá ahora llevan una relación muy bella y cercana, la propia Francisca confesó hace un par de años, en una entrevista con Univisión, que su niñez no fue nada buena y que incluso le guardó resentimiento a su madre por muchos años por situaciones de violencia doméstica.





Play



Francisca Lachapel desnuda su alma y habla sobre su infancia, familia y prometido La dominicana habló de todo en esta entrevista íntima con su compañera Maity Interiano: desde su infancia en República Dominicana y sus sueños de fama, hasta el enorme derroche de talento que demostró en Nuestra Belleza Latina en 2015 y su posterior ascenso como una de las presentadoras más carismáticas de Despierta América. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE… 2019-10-23T21:01:28Z

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, reveló la ex Nuestra Belleza Latina. “Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”.

Dinos qué piensas del regalo de Francisca para su madre.