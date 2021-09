La confesión que hizo Clarissa Molina sobre Nuestra Belleza Latina: [Video]

El próximo 26 de septiembre Univisión regresa con el reality show Nuestra Belleza Latina, luego de casi tres años de ausencia. Y como parte de la promoción que la cadena está haciendo sobre el programa, colgaron en la cuenta oficial del show en Instagram un video de una de las reinas consentidas, que encantó a los fans de la competencia.

En el clip, se aprecia a Clarissa Molina hablando sobre lo que significó para ella haberse convertido en Nuestra Belleza Latina, tras haber participado dos veces en el show, y finalmente haber salido ganadora en NBL VIP, en el 2016.

Con esa sencillez que la caracteriza, la dominicana confesó que cuando se lanzó a la aventura del certamen de Univisión, estaba pasando por un momento muy duro en su vida a nivel económico, y vio además la oportunidad de hacer realidad su sueño.

“Desde pequeña yo estaba lista para el escenario, para las cámaras. Me gusta mucho entretener… me acuerdo que en ese momento me habían quitado la ayuda del gobierno para la universidad y dije: ‘o busco un préstamo o no sé qué hacer ahora'”, comentó Clarissa en el clip.

Y ya de manera más directa, la exreina fue más contundente y dijo que Nuestra Belleza Latina partió su vida en dos.

“Luego de Nuestra Belleza Latina, todas las puertas se abrieron…. definitivamente Nuestra Belleza Latina marca un antes y un después en mi vida”, dijo la simpática exreina.





Play



¡Clarissa Molina es la reina de Nuestra Belleza Latina VIP! La dominicana se coronó como la ganadora de la décima edición de Nuestra Belleza Latina. El apoyo del público siempre estuvo presente en este gran logro. SUSCRÍBETE A NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSuscribete Mira los mejores momentos de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Síguenos Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza No te pierdas Nuestra Belleza Latina todos los domingos 8PM/7C por… 2016-05-23T04:18:58Z

La exreina de belleza respondió a la publicación, y allí aprovechó para dar las gracias al concurso, que le marcó el principio del paso firme con el que ha brillado en la industria del entretenimiento, tal y como ella quería.

“Súper agradecida con esta plataforma y todos los que hicieron esto posible!”, comentó la joven en la red social.

Los comentarios de los seguidores de Nuestra Belleza Latina no se hicieron esperar, y en medio de los elogios, la coincidencia de la mayoría es que la reina dominicana es la número 1 de todas las jóvenes que se han coronado en la competencia de Univisión.





Play



MISS UNIVERSE DOMINICAN REPUBLIC 2015 – Clarissa Molina full performance #ClarissaMolina #DominicanRepublic Full Performance #subscribe please follow my social media account: -Instagram instagram.com/gandangph_/ -Facebook facebook.com/em.negrillo.5 2020-05-03T00:54:36Z

“Ella es la mejor NBL 😍”, “Clarisa siempre fue mi favorita 😍 se mereció ganar”, “Ella es ese perfecto ejemplo del que persevera triunfa y ella definitivamente triunfó”, “la mejor de todas”, “Clarissa una real reina excelente 😍😍👏👏👏👏” y “Reina de reinas! Exitosa Clarissa!!!!! ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😮”, fueron algunos de los mensajes que manifestaron los fans de la preciosa comunicadora.

Y mientras crece la expectativa por el regreso de Nuestra Belleza Latina, déjanos saber qué piensas de Clarissa Molina, y si crees que ha sido una de las reinas memorables que se ha coronado en el reality de belleza.