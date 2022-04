El mensaje de Ana Patricia tras críticas por regreso a “Enamorándonos”: ¿Qué dijo?

El regreso de Ana Patricia Gámez al programa de televisión “Enamorándonos USA” tiene felices a sus miles de seguidores, pero al mismo tiempo ha desencadenado una ola de críticas e incluso fuertes ataques por parte de aquellos que no ven con buenos ojos su retorno a las pantallas. La principal molestia que ha generado el regreso de la ex Nuestra Belleza Latina tiene que ver con la salida de Karna Banda, quien reemplazó a la exreina cuando esta, hace nueve meses, dijo que se alejaría de la televisión para dedicarse a sus dos hijos.

Aunque Ana Patricia es conciente de la molestia que su llegada ha causado en un sector de la teleaudiencia, ella ha explicado que cambió de opinión, porque siente que en este momento de su vida puede balancear mejor su carrera profesional con su vida de mamá y esposa.

Y lejos de encender la polémica, la mexicana ha optado por manejar las cosas de manera tranquila y acaba de publicar un mensaje que para muchos fue la respuesta a sus detractores ante tanta ola de críticas.

Ana Patricia optó por mandar solo buenas vibras a todos los que la leen y la miran de regreso en el show de UniMás.

“Tú que estás leyendo esto deseo que mañana despiertes con una sonrisa 🌸 Gracias por acompañarnos en @EnamorandonosUsa ❤️”, comentó la ex Nuestra Belleza Latina.

En una reciente entrevista con Despierta América, Ana Patricia fue interrogada directamente sobre su retorno al show y la controversia que ello ha ocasionado, y dijo que cuenta con el apoyo de su familia en este retorno al show.

“Bueno, todos saben que obviamente en este trabajo muchas veces nuestros hijos necesitan nuestra atención, pero yo sé que mis hijos están perfectamente… y el regreso es porque me han permitido hacer un balance entre mi carrera, mi profesión”, dijo la exreina.

“En esta pausa me di cuenta que me apasionaba (la televisión), que la amaba, y que, si bien no me arrepiento de esa pausa que hice en la televisión por nueve meses, el balance me lo permitieron ellos, me dieron la opción de regresar. La pensamos mucho, obviamente, mi familia, mi esposo y yo, y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión y mi esposo apoyándome, y aquí seguimos. Enamorándonos crece, hay una isla del amor, un reality show”, concluyó la modelo.