Francisca Lachapel rinde homenaje a Selena, a 27 años de su asesinato: [Video]

Este 31 de marzo se conmemora el aniversario número 27 de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, quien fue asesinada por la jefe de su club de fans, Yolanda Saldivar. Y en medio de las múltiples manifestaciones que la triste fecha genera entre el público, una de las fans de la llamada reina del TexMex que quiso rendir honor a la artista fue Francisca Lachapel.

Durante la emisión del programa de televisión Despierta América, la ex Nuestra Belleza Latina hizo mención a la intérprete de “Como la flor”, y de paso interpretó una parte de la bella canción.

Así lo mostró la conductora de Univisión en su cuenta de Instagram, donde rindió honor a Selena, haciendo playback del famoso tema.

“Canta conmigo ¿Cuál es tu canción favorita de Selena?”, fue el comentario y el cuestionamiento que la dominicana hizo a su público para que compartieran su gusto por la música de la fallecida Selena, de quien Francisca asegura no morirá nunca. “Ella Vive en nuestros corazones ❤️”, agregó la caribeña.

Francisca se robó además elogios por el look con el que recordó a la fallecida intérprete, que constó de una chaqueta en jean, un gorro negro y un pantalón ancho, en color negro.

Los comentarios del homenaje de la ex Nuestra Belleza Latina no se hicieron esperar, y pronto reaccionaron los fans de Francisca y Selena, con bellos mensajes.

“Que bella!!!❤️”, dijo Karla Martínez, refiriéndose al numerito que hizo su colega. “Todas 😍 mi favorita por siempre #selenaviveenmi💝”, “No me queda más 🥳🥳😍😍🥰🥰🥰”, “👏❤️❤️Todas las canciones de Selena me encantan 💖 💕 😍”, y “El chico del Apt 512 😍😍😍😍😍😍😍”,comentaron otros cibernautas al hablar del repertorio favorito de la cantante.





El tema “Como la flor”, el preferido de Francisca Lachapel, se convirtió en uno de los temas más populares de Selena, que hasta hoy sigue en las listas preferidas de la música.

El tema es una composición de A.B. Quintanilla y Pete Astudillo, que formó parte del disco “Entre a mi mundo”, lanzada por la cantante y la agrupación los Dinos, en 1992.

Otro de los temas estelares de Selena Quintanilla es “Amor prohibido”, una canción igualmente compuesta por A.B Quintanilla y Pete Astudillo. El sencillo formó parte del exitoso álbum de 1994 que llevó el mismo nombre y que tuvo millonarias ventas de copias en todo el mundo.

Dinos cuál es tu canción favorita de Selena y si compartes el gusto de Francisca por “Como la flor”.