Ana Patricia confiesa la verdadera razón por la que volvió a “Enamorándonos”

Tremenda polémica ha generado el regreso de Ana Patricia Gámez a la conducción del programa de televisión “Enamorándonos USA”, pues aunque el anuncio tiene muy felices a sus fieles seguidores, otros han cuestionado que haya vuelto al programa después de nueves meses de haber anunciado su retiro de las pantallas. Los fans del show más duros la culpan de la salida de Karina Banda, quien la reemplazó cuando renunció .

Aunque la ex Nuestra Belleza Latina está que no cabe de la alegría por volver al set de “Enamorándonos USA”, de UniMás, su cuñada y colega, Karla Martínez le preguntó de frente qué la llevó a cambiar de opinión, cuando hace solo unos meses dijo públicamente que se dedicaría a su familia y no volvería, por lo pronto, a trabajar en televisión.

“Hace nueve meses te retiras para dedicarte a cuidar a tus hijos y ahora decides regresar… ¿por qué tomas esa decisión?”, preguntó la animadora a la exreina mexicana, en un interrogante que Despierta América describió como “la pregunta del millón”.

Con mucha sinceridad y teniendo claro que hay opiniones encontradas ante su regreso a las pantallas, la ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina explicó que la llevó a cambiar de opinión de un momento a otro, cuando sus fans ya daban por hecho que pasaría mucho tiempo sin que Ana Patricia volviera a los reflectores.

“Bueno, todos saben que obviamente en este trabajo muchas veces nuestros hijos necesitan nuestra atención, pero yo sé que mis hijos están perfectamente, tú mas que nadie lo sabes Karlita, eres mi cuñada, compartes con nosotros. He estado tiempo de calidad con ellos, y el regreso es porque me han permitido hacer un balance entre mi carrera, mi profesión”, comentó la exreina de belleza en el show de Univisión.

Ana Patricia aseguró que decidió dar el salto al regreso, tras poner todo sobre una balanza y entender que en este momento de su vida puede dedicarse a su familia y al mismo tiempo al programa de UniMás, pues se dio cuenta que no desea renunciar a la televisión.

“En esta pausa me di cuenta que me apasionaba (la televisión), que la amaba, y que, si bien no me arrepiento de esa pausa que hice en la televisión por nueve meses, el balance me lo permitieron ellos, me dieron la opción de regresar. La pensamos mucho, obviamente, mi familia, mi esposo y yo, y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión y mi esposo apoyándome, y aquí seguimos. Enamorándonos crece, hay una isla del amor, un reality show”, agregó la mexicana.