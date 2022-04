Ana Patricia es la nueva conductora del show “Enamorándonos” de UniMás

Tras varios meses alejada de la televisión de habla hispana, Ana Patricia Gámez regresó por todo lo alto a la conducción de “Enamorándonos”. La presentadora de televisión de origen mexicano será la encargada de la conducción femenina del show de UniMás tras la salida de Karina Banda.

Después de anunciar en el mes de abril de 2021 que había decidido poner en pausa su carrera como presentadora de televisión para dedicarse a la crianza de sus hijos, Gámez parece haber cambiado sus planes para retomar las riendas de la conducción televisiva de “Enamorándonos” tras haber recibido una muy interesante propuesta económica por parte de la compañía productora del show.

Según información reseñada por el Diario de NY, el equipo de producción de “Enamorándonos” le presentó una nueva propuesta a Ana Patricia para que regresara al show televisivo para sustituir a Karina Banda, quien había estado al frente del rol de la conducción tras su sorpresiva renuncia en abril de 2021.

Karina Banda le dio la bienvenida a Ana Patricia a la conducción de “Enamorándonos”

Durante la transmisión de “Enamorándonos” de este viernes 1 de abril, Karina Banda le dio la bienvenida a Ana Patricia Gámez y enfatizó que su colega será la encargada de acompañar a Rafa Araneda en la conducción del show a partir de ahora.

“Hace casi un año yo tomé una decisión, de la cual no me arrepiento jamás, de tomarme una pausa en la televisión para ver a mis hijos crecer y tener tiempo de calidad con ellos. He tenido proyectos, emprendimientos y algo muy importante, algo que yo necesitaba… Ana Patricia necesitaba sanar duelos personales, ustedes saben a qué me refiero, y lo he hecho todo este tiempo”, afirmó Ana Patricia durante su regreso al show Enamorándonos de UniMás.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 continuó mencionando: “Hoy estoy lista para estar aquí de nuevo, yo creo que todas las que somos madres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos y siempre nos preguntamos todas las personas si estamos tomando las decisiones correctas, yo sé que las tomo cuando las hago desde el amor y no desde el miedo, eso es lo importante. Cuando me llamaron nuevamente para tomar el camino de ‘Enamorándonos’ por supuesto que dije que sí, porque esta es mi familia, porque aquí he crecido de muchas maneras, porque aquí mis hijos han venido y me han visto brillar. Yo siento que todas las madres necesitamos admiración y respeto”.

“Hoy levanto la bandera por aquellas mamás que deciden tomarse una pausa o un descanso para estar en casa con sus hijos, también por todas aquellas que tienen que salir a trabajar y que no tienen un trabajo, que tienen dos o tres, y también por las que deciden regresar al campo laboral a la batalla diaria, pero esto no es una batalla, esto es una fiesta y realmente estoy feliz de estar en ‘Enamorándonos'”, agregó.

Los televidentes reaccionaron al gran regreso de Ana Patricia a “Enamorándonos”

Ante el sorpresivo regreso de Ana Patricia Gámez a la conducción de “Enamorándonos”, los televidentes no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales del show televisivo de UniMás.

Los comentarios no se hicieron esperar en la plataforma de Instagram: “Ana Patricia de vuelta lo mejor de la noche, ella y Rafa son el equipo perfecto de Enamorándonos. Gracias por regresar”, “Ana Patricia REGRESÓ 👏🏼👏🏼👏🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Me encanta como conductora, se le extrañaba”, “Me encanta Ana Patricia, pero no me gustó para nada lo que le hicieron a Karina Banda”, “Qué decepción. Me gusta Karina, ella es la mejor, no me voy a ver la programa con Ana Patricia”, “Lo que querías era más dinero y sacaste a Karina”.

Gámez estará al frente de la conducción femenina de “Enamorándonos” a partir de la transmisión del próximo lunes 4 de abril. El show televisivo de UniMás es transmitido de lunes a viernes a partir de las 8:00 PM, Hora del Este.