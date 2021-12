Revive la coronación de Ana Patricia como Nuestra Belleza Latina: [Video]

Hace apenas unas semanas Sirey Morán fue elegida como la ganadora de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, que regresó a las pantallas tras tres años de ausencia.

Y mientras los seguidores de la preciosa hondureña siguen celebrando por todo lo alto la hazaña de la comunicadora de 31 años, dentro del ramillete de reinas favoritas y queridas que ha dejado la competencia a lo largo de 14 años, está Ana Patricia Gámez.

La preciosa y simpática mexicana, se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada del certamen de Univisión, en una de las galas más reñidas y vistas por el público, donde la colombiana Carolina Ramírez fue proclamada como primera finalista.





Play



Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 DISCLAIMER: I do not claim to own any of the content in this video, property of the respective artists, editors and producers. 2010-05-25T04:07:01Z

Y hoy, más de 11 años después de aquel mágico momento que le cambió la vida a Ana Patricia, revivimos la noche en la que fue coronada como la cuarta reina de Nuestra Belleza Latina, incluso con dudas del propio Osmel Sousa, quien no le auguraba mucho futuro en los medios, debido a la personalidad calmada de la mexicana.

Por su belleza, Ana Patricia, quien en aquel entonces era González, debido a que estaba casada con su primer marido de ese apellido, contó con el favoritismo, que con el paso de los días fue creciendo.

La cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina transcurrió entre el 9 de marzo y el 23 de mayo del 2010, y Ana Patricia ganó con 1 de cada 4 de los votos que el público emitió, lo que le dio al final el total de 25.4% de apoyo.





Play



Nuestra Belleza Latina Finalista Ana Patricia Gonzales Ana Patricia Gonzales es mexicana y tiene 22. Quedó seleccionada entre las 12 finalistas de Nuestra Belleza Latina 2010. Nos cuenta de su vida y lo que significa para ella ser una de las finalistas. Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-04-05T15:38:43Z

El show se desarrolló con 73 concursantes elegidas en los casting en varias ciudades como Los Ángeles, Dallas, Miami, Chicago, Nueva York y San Juan, Puerto Rico, y Osmel Sousa, Lupita Jones y Julián Gil, fueron los jueces.

El tercer lugar de la competencia fue para Tatiana Delgado, de Puerto Rico, el cuarto para Bárbara Moros, de Venezuela, el quinto para Lisandra De La Cruz, de Cuba y el sexto para Fabiola Barinas, de República Dominicana.

El triunfo de Ana Patricia es considerado uno de los más aplaudidos en toda la historia de Nuestra Belleza Latina, y desde aquel momento, la joven mexicana despuntó en una carrera que le cambió su vida por completo.

La exreina formó un bello hogar, se volvió madre y se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión latina en Estados Unidos, al lado de otras reinas consentidas de NBL, como Francisca Lachapel y Alejandra Espinoza.