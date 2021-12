Fabién de la Concepción posa como Dios la trajo al mundo: [FOTO]

Han pasado solo un par de semanas desde que la cubana Fabién de la Concepción estuvo a punto de hacer historia en Nuestra Belleza Latina, donde fue proclamada como primera finalista.

Y aunque la joven de 26 años no se ganó la corona, que se llevó la hondureña Sirey Morán, ha sabido sacarle provecho a la fama que alcanzó en el reality show de Univisión, y no para de sorprender en redes sociales.

Esta vez la preciosa reina dejó impresionados a sus más de 62 fieles seguidores de Instagram, tras compartir una preciosa fotografía en la que lució lgera de ropa como Dios la trajo al mundo.

En la llamativa imagen, se aprecia a la primera finalista de Nuestra Belleza Latina mirando fijamente a la cámara, mientras cubre su pecho con uno de sus brazos, y presume de paso su hermosa cabellera.

Fabién mencionó que la foto no será la única que enseñará con ese nivel de sensualidad, sino que prometió que se trató solamente de un abrebocas.

“Un adelanto de la sesión que tuvimos hoy junto a la bella @faby_laurencio94 y el súper maquillaje y peinado de @herworldmakeupartistry.Espérenlas todas muy pronto”, fue el comentario con el que la cubana acompañó su publicación.

La fotografía no solamente se llevó casi 10,000 “likes” en solo unas horas, sino que además logró todo tipo de mensajes y comentarios por parte de los fans de la reina, quienes elogiaron su belelza y su talento para estar delante de las cámaras, como las mejores modelos del mundo.

“Eres la mejor 🔥🔥🔥”, “Uff uff bellezaaaa❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥”, “Dios, es toda una top model”, “Sexy” y “Que bonita, me encantó 😍 esa foto 😍”, fueron algunas de las reacciones que generó la fotografía.

“Wow que belleza de foto y Fabi preciosa❤️”, “Me encanta como siempre”, “Fabi dándolo todo” y “LA RAPUNZEL🇨🇺”, agregaron otros seguidores de Fabién.

Recientemente, en entrevista con Ahoramismo, Fabién confesó que tras el final de la competencia, se sintió bendecida al saber que tocó muchos corazones con su participación.

“Recibí muchos mensajes, la gran mayoría, de persona de Cuba, me estaban apoyando desde Cuba, lo que es bien difícil porque es muy difícil conectarse en las redes sociales y el tema del internet desde allá. Me dio un orgullo tremendo representar ese rayito de luz para un pueblo que está pasando por momentos difíciles”, dijo la cubana, quien agregó que el show representó solo los primeros pasos de la carrera que quiere hacer en medios.

“La televisión me encanta, la improvisación me encanta y la conducción me encanta. Yo no voy a parar hasta que yo logre eso. Nuestra Belleza Latina fue una escuela, algunas de nosotras decíamos que era la entrevista de trabajo más larga de nuestras vidas y sí, lo fue. Para mí, personalmente, fue un reto tremendo, porque no tenía experiencia en nada”, agregó Fabién.