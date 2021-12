Fabién de la Concepción se confiesa tras su salida de Nuestra Belleza 2021

Fabién Laurencio de la Concepción logró posicionarse como la primera finalista de la temporada número 12 del reality show Nuestra Belleza Latina.

La cubana de 26 años de edad es asistente dental de profesión, pero tras su participación en NBL, ella anhela con incursionar en los medios de comunicación de habla hispana en Estados Unidos.

De la Concepción fue la única candidata de origen cubano en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, un logro que pudo materializar gracias a su espontánea personalidad que logró hechizar tanto a los televidentes como a los jueces de la competencia.

En una entrevista exclusiva con el equipo de Ahora Mismo, Fabién Laurencio de la Concepción habló sobre lo que significó para ella haber llegado tan lejos en una competencia televisiva tan importante como lo es Nuestra Belleza Latina.

De la Concepción actualmente residente en la ciudad de Houston, pero próximamente regresará a la ciudad de Miami para participar en un evento con dos de sus compañeras de Nuestra Belleza Latina 2021: La puertorriqueña Melissa Alemán y la venezolana Yelus Ballestas.

La joven cubana le reafirmó al equipo de Ahora Mismo que Nuestra Belleza Latina fue el inicio de grandes proyectos en su vida profesional.

Disfruta de la entrevista de Fabién Laurencio de la Concepción con Ahora Mismo

Pregunta: Te hiciste ciudadana americana recientemente, me imagino que es un gran logro para ti y tu familia. ¿Cómo te sientes?

Fabién de la Concepción: “Estoy bien contenta, ya yo había hecho la entrevista para la ciudadanía antes de entrar a Nuestra Belleza Latina, así que hacemos el juramento separado después de que hacemos la entrevista, entonces se había parado todo ese proceso. Incluso yo tuve que reprogramar el tema del juramento porque yo estaba dentro de la mansión y no había forma, era una cosa o era otra. Yo no me podía salir de mansión para resolver ese tipo de problema, pero nada, bien contenta. Una vez salí, eso fue lo primerito que hice”.

Pregunta: Sales de Nuestra Belleza Latina 2021 como primera finalista, lo que es un logro muy grande. ¿Cómo te sientes después de que finalizas este proyecto y tienes la posibilidad de leer todos esos mensajes de apoyo que te enviaron durante el tiempo que estuviste en la mansión sin acceso a las redes sociales o teléfonos móviles?

Fabién de la Concepción: “Sí, nosotras estábamos en la mansión dentro de una burbuja, totalmente encerradas, no sabíamos de noticias ni de redes sociales. Cuando yo inicié en Nuestra Belleza Latina 2021, yo solamente tenía 500 seguidores en Instagram, yo no sabía del alcance que podían llegar a tener las redes sociales. Al yo salir y yo agarrar mi teléfono, aquello fue como una sorpresa… Yo hasta lloraba de la emoción porque recibí mensajes tan lindos, recibí tantos mensajes de apoyo que yo no tengo palabras para explicarte el orgullo que yo sentí.

Recibí muchos mensajes, la gran mayoría, de persona de Cuba, me estaban apoyando desde Cuba, lo que es bien difícil porque es muy difícil conectarse en las redes sociales y el tema del internet desde allá. Me dio un orgullo tremendo representar ese rayito de luz para un pueblo que está pasando por momentos difíciles, llevarles ese entretenimiento que ellos se hayan sentido identificados con una cubana como yo”.

Pregunta: Tras finalizar y quedar como primera finalista en Nuestra Belleza Latina 2021, ¿qué paso quieres dar en este punto de tu vida, deseas incursionar en los medios de comunicación y tienes algún nuevo proyecto?

Fabién de la Concepción: “Sí, como no. La televisión me encanta, la improvisación me encanta y la conducción me encanta. Yo no voy a parar hasta que yo logre eso. Nuestra Belleza Latina fue una escuela, algunas de nosotras decíamos que era la entrevista de trabajo más larga de nuestras vidas y sí, lo fue. Para mí, personalmente, fue un reto tremendo, porque no tenía experiencia en nada, pero eso era lo que me gustaba, que me estaba retando a yo misma todo el tiempo, y, estar compitiendo con muchachas que ya tienen mucha experiencia en este campo, que han ido a concursos de belleza, que han participado en realities show o que tienen experiencia en los medios de comunicación.

Para mí era como una presión, pero me gustaba porque me ayudaba a salir adelante y me ayudaba a ser mejor en los retos. Recuerdo que cada vez que terminaba un reto la producción me decía: ‘¿Cómo te sientes?’. Y yo les respondía: ‘Súper bien, yo me siento feliz’. De 10 me doy 100 porque eran cosas que nunca había hecho, no hay mejor crítico y autocrítico que uno mismo. La verdad es que me sentí muy feliz, tengo que agradecerle muchísimo a la producción de Nuestra Belleza Latina porque fue la escuela que me dijo: ‘Hey, esto es para ti. Sigue pa’ adelante que todavía tienes un mundo por descubrir'”.

Pregunta: ¿Cuál es tu relación con Sirey Morán? Existieron muchas especulaciones en las redes sociales sobre una posible situación tensa entre ustedes dos durante la gala final de Nuestra Belleza Latina 2021.

Fabién de la Concepción: “La verdad que no solo con Sirey, con todas las muchachas, yo siempre me llevé muy bien, súper bien desde un principio. Me recuerdo que hablábamos y decíamos: ‘Tenemos que demostrar en esta temporada de Nuestra Belleza Latina algo que no se demostró anteriormente’. Anteriormente Nuestra Belleza Latina se caracterizaba porque las muchachas se peleaban o había discusiones, problemas o envidia. Nosotras dijimos: ‘Tenemos que demostrar esa unidad de la mujer latina y tenemos que demostrar que las unas a las otras nos podemos halagar y nos podemos levantar’.

Yo tengo muy buena relación con Sirey, con Lupita, con todas las muchachas, y creo que eso es algo que le debo al haber estado becada en una escuela en Cuba, eso era como Nuestra Belleza Latina, pero tres años, y no solo con mujeres, sino también con hombres. Entonces yo tengo ese don de llevarme bien con todos, no me tomo nada personal, no tuve ningún problema con Sirey, no tuve ningún problema con ninguna. Las amo a todas, creo que lo más lindo de esta competencia fue esas amistades que van a quedar para siempre, seguimos hablando y nos llamamos por teléfono, somos como una familia”.

Pregunta: Cuéntanos sobre el evento que próximamente tienes en Miami con Melissa Alemán y Yelus Ballestas.

Fabién de la Concepción: “El 18 de diciembre a las 5:30 PM, vamos a estar teniendo una clase de baile con Yelus Ballestas, las personas que conocen a Yelus saben que ella es una experta en el tema de la seducción, del baile, del empoderamiento de la mujer y de sacar esa parte bonita y sensual, pero a la vez como coqueta de la mujer que muchas veces desconocemos. Creo que será un evento bien bonito, vamos a estar compartiendo también con Melissa Alemán, que la adoro con todo mi corazón, entonces será como una clase y vamos a tener un ‘Meet & Greet’. En mi página de Instagram pueden encontrar el link, allá nos vemos todos”.

No dudes en darle like a nuestra comunidad de Nuestra Belleza Latina en Facebook para enterarte de todas las novedades sobre Fabién Laurencio de la Concepción.