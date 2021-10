Fabién Laurencio de la Concepcion de NBL 2021: Lo que tienes que saber

Fabién Laurencio de la Concepción es una de las diez participantes de Nuestra Belleza Latina 2021.

Durante su prueba de talento para la nueva temporada de NBL, la cubana tuvo que presentar un comercial televisivo para promocionar un cereal en compañía del Chef Yisus del show “Despierta América” de Univision.

Valiéndose de la picardía que lo caracteriza, Chef Yisus añadió una pizca de picante al cereal de la participante para obligarla a salir de su zona de confort con el propósito de hacer más dinámica su presentación frente a los jueces.





Daniella Álvarez, miembro del jurado de NBL 2021, elogió el talento de Fabién Laurencio de la Concepción para la conducción televisiva.

“Claramente para mí, lo tuyo es la espontaneidad. Cuando empezaste con el prompter, sentí que apenas te desconectaste de esto empezaste a ser tú misma y a darnos lo que nos gusta de ti. Me gustó mucho que tuviste mucha interacción con Yisus, las otras chicas no lo han tenido con Yisus. A mí me gustó mucho lo que hiciste”, puntualizó Álvarez.

¿Quién es Fabién Laurencio de la Concepción?

Fabién Laurencio de la Concepción, cubana de 26 años de edad, es asistente dental de profesión y anteriormente no había participado en ningún proyecto relacionado con la industria del entretenimiento. En la actualidad, la participante reside en Houston en el estado de Texas.

La cubana fue la última participante en ser seleccionada para formar parte del grupo de diez finalistas de Nuestra Belleza Latina 2021.

De la Concepción fue salvada por el voto de los televidentes tras ser puesta en peligro de eliminación durante la segunda gala de la competencia televisiva.

Sus familiares viven en Cuba

En un video promocional de NBL 2021, Fabién Laurencio de la Concepción dio a conocer que su participación en el reality show tiene un valor muy sentimental debido a que quiere ser coronada como la sucesora de Migbelis Castellanos para llenar de orgullo e ilusión al pueblo cubano.

De la Concepción manifestó que sus familiares actualmente viven en Cuba, por lo que no es ajena a todos los problemas que se viven en su país de origen.

Tiene novio

Fabién Laurencio de la Concepción es una de las diez participantes de Nuestra Belleza Latina 2021 que entraron a la competencia televisiva con un estatus sentimental muy claro.

De la Concepción sostiene una consolidada relación amorosa con Pedry Rodríguez Hernández, un joven cubano que le ha mostrado su valioso apoyo desde que ella audicionó para la duodécima temporada de NBL.

“Amor, estoy súper orgulloso y feliz de verte triunfar en la vida, y hacer tu sueño realidad. Esa pasarela te quedó chiquita. Sin duda, la mejor y la más hermosa, no cabe duda que esa corona es tuya mi reina”, afirmó Rodríguez en su perfil en Instagram al referirse a la participación de su novia en NBL.

Puso en pausa su carrera como profesional de la salud

Fabién Laurencio de la Concepción puso en pausa su carrera como asistente dental para poder mudarse a la ciudad de Miami y participar en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

De la Concepción es asistente dental en Katy Dental Arts, una exclusiva clínica odontológica ubicada en la ciudad de Katy en Texas.

En la actualidad, la participante cubana se encuentra viviendo en la Mansión de la Belleza de Nuestra Belleza Latina para cumplir con sus diversos compromisos como candidata oficial de la competencia de Univision. La producción televisiva tiene previsto finalizar a inicios del mes de diciembre.

Ha alzado su voz por el pueblo cubano

Al igual que reinas de belleza como Greidys Gil, Fabién Laurencio de la Concepción ha alzado su voz por el pueblo cubano a través de las plataformas digitales.

En una publicación en su perfil en Instagram, De la Concepción compartió una fotografía pidiendo por la libertad de Cuba.

Algunos televidentes de Nuestra Belleza Latina reaccionaron a la publicación de la joven cubana: “Eres un orgullo para todos los cubanos”, “Tienes un nuevo fan”, “Te deseo lo mejor, ve por esa corona, sé tu misma y brilla por todos los cubanos”.