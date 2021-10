Nuestra Belleza Latina 2021: ¿Quiénes son las diez candidatas?

En una gala cargada de muchas emociones, el panel de jurados de Nuestra Belleza Latina seleccionaron a las participantes que oficialmente se convirtieron en candidatas de la duodécima temporada del reality show.

Tras ser sometidas a una serie de retos, solo nueve talentosas mujeres lograron convencer a los jueces durante la transmisión de este domingo 3 de octubre para ganarse una llave a la Mansión de la Belleza.

Fabién Laurencio de la Concepción y Dhanna Barnique son las dos participantes que se disputan el último pase al grupo de candidatas de NBL 2021. Sin embargo, el nombre de la afortunada seleccionada será dado a conocer en la próxima gala del reality show.

Lupita Valero se ganó una llave para formar parte de las diez candidatas de NBL 2021 después de haber sorprendido a los jueces con un original y divertido comercial televisivo de una silla multiuso que promocionó con la participación especial de Carlitos “El Productor” del show ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision.

Valero tiene 26 años de edad, es de origen mexicano y actualmente reside en el estado de Guerrero en México.

Raishmar Carrillo se unió al grupo de candidatas de NBL 2021 al robarse el protagonismo con el reto de un show digital que estuvo inspirado en un segmento de belleza con recomendaciones para el cuidado de la piel.

Carrillo tiene 25 años de edad, es de origen puertorriqueño y actualmente reside en la localidad de San Juan en Puerto Rico.

Yelus Ballestas fue seleccionada como la nueva integrante de la Mansión de la Belleza al mostrar sus dotes para la locución en un segmento radial, en donde estuvo acompañada de la afamada locutora La Bronca.

“De verdad que no pensé que me iban a nombrar a mí, no me fue tan bien en el reto. Aunque yo pensaba que lo había hecho excelente, pero no me fue tan bien en el reto. Me sorprendió la decisión y dije que iba a dar el cien por ciento”, afirmó la participante.