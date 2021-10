¿Quiénes son las favoritas de Osmel Sousa en Nuestra Belleza Latina? [EXCLUSIVA]

Osmel Sousa es uno de los más grandes preparadores de reinas en la industria del entretenimiento de habla hispana. La estrella de origen cubano formó parte del panel de jueces de Nuestra Belleza Latina a lo largo de diez temporadas del exitoso reality show de Univision.

Sousa puso fin a su faceta como juez de Nuestra Belleza Latina tras coronar a Clarissa Molina como sucesora de su compatriota Francisca Lachapel, en la edición del certamen de belleza que se celebró en el año 2016.

Pese a su salida de Nuestra Belleza Latina, el destacado artista guarda lo más bellos recuerdos de su paso por el reality show de Univision; tal y como lo dio a conocer en una entrevista exclusiva con Ahora Mismo.

En la actualidad, Osmel Sousa se encuentra completamente enfocado en “El Concurso by Osmel”, su propio reality show en Venezuela que actualmente se encuentra en la fase inicial de la segunda temporada.

A través de “El Concurso by Osmel”, Sousa busca a jóvenes que puedan convertirse en las representantes de Venezuela en certámenes internacionales como el Reina Hispanoamericana y Miss Charm.

Nuestra Belleza Latina es una de las producciones televisivas más vistas en la programación de Univision, llegando a superar a compañías como ABC en audiencia en la programación de los domingos.

El éxito de Nuestra Belleza Latina en la televisión en los Estados Unidos se puede ver reflejado en las carreras artísticas de cada una de las mujeres que fueron coronadas como las ganadoras indiscutibles de cada una de las temporadas. En la actualidad, reinas como Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Clarissa Molina y Francisca Lachapel son referencia en la industria del entretenimiento de habla hispana.

En una entrevista exclusiva con Ahora Mismo, Osmel Sousa reveló cuáles son sus reinas favoritas en la historia de Nuestra Belleza Latina.

“A la niña de ‘El Gordo y la Flaca’ (Clarissa Molina). A ella la habían eliminado y yo la busqué en Nueva York, y fue la que ganó después. Yo vivo en Miami a una cuadra de donde ella vive, a veces nos vemos para desayunar y hablamos.

Con la cubana, Greidys Gil, siempre le tuve un gran cariño a ella. Todas ellas son muy especiales para mí.

Y por supuesto, la primera (Alejandra Espinoza), a quien le ha ido maravillosamente bien en su carrera. Su marido (Anibal Marrero), es un coreógrafo maravilloso y buenísimo. Yo sí tengo muy buenos recuerdos de todos ellos y ese recuerdo no quiero que se estropee.

Todas las niñas que salieron de allí y fueron ganadoras, todas son muy queridas mías. Cuando me ven, siempre me tratan con mucho cariño y afecto. Dígame con Anita (Ana Patricia Gámez). Muchas de las que compitieron y no quedaron ganadoras, pero que quedaron finalistas y trabajan en el medio; siempre que las veo me saludan y me hablan con mucho cariño.

A Giselle Blondet (Gigi), también le tengo un gran cariño y estoy encantado que esté este año también”, expresó el afamado Zar de la Belleza.