Muertes de Famosos en 2023 – FOTOS

Aquí estamos recordaron a grandes estrellas que fallecieron este 2023. En la lista tenemos a Julián Figueroa, Talina Fernández, y otros. A continuación podrás ver la lista completa.

Lisa Mary Presley murió el 12 de enero

Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del canto Elvis Presley, murió a la edad de 54 años. Ella falleció de forma natural por un bloqueo intestinal, según la autopsia.

La obstrucción fue el resultado de adherencias provocadas por la cirugía para bajar de peso, a la que la cantante se sometió varios años atrás.

Julián Figueroa murió el 9 de abril

La muerte del actor y cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian conmovió al mundo del entretenimiento. La estrella mexicana murió a sus 27 años de edad en su residencia en un exclusivo vecindario de Ciudad de México.

La causa de muerte de Figueroa fue un infarto fulminante.

Jerry Springer murió el 27 de abril

Jerry Springer, el presentador de programas de entrevistas conocido por su programa de televisión a veces estridente, murió a la edad de 79 años, según TMZ.

Su causa de muerte fue cáncer de páncreas, según TMZ, que citó a un portavoz de la familia diciendo que Springer murió de una “enfermedad breve”.

Tina Turner murió el 24 de mayo

Tina Turner, la legendaria cantante, ícono de la música, murió a los 83 años, según una publicación del 24 de mayo de 2023. Ella murió por causas naturales en su casa en Zúrich, Suiza.

Talina Fernández murió el 29 de junio

Tony Bennett murió el 21 de julio

La presentadora de TV, Talina Fernández falleció a sus 78 años este 28 de junio alrededor de las 4:30 de la tarde. El hijo de la periodista, Coco Levy, fue quien dio a conocer la noticia sobre la hospitalización de la Fernández poco antes que falleciera en el hospital. “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia”, dijo Coco a los medios, con los ojos llorosos fuera del noscomio.

El cantante estadounidense Anthony Dominick Benedetto , mejor conocido en el mundo de la música como Tony Bennett, falleció el 21 de julio a la edad de 96 años en la ciudad de nueva York en Estados Unidos, así lo confirmó el medio ABC. De igual manera, la noticia fue confirmada por Sylvia Weiner, su publicista a CNN.

“Al querido cantante, a quien le diagnosticaron la enfermedad de alzhéimer en 2016, le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, sus hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett y nueve nietos”, dice el comunicado difundido por la productora, citado por CNN en Español.

Sinéad O’Connor murió el 26 de julio

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor murió a la edad de 56 años, según el Irish Times. Hasta ahora no han reportado la causa de la muerte de la cantante. Solo se informó el 27 de julio, que su muerte es “sospechosa”.

O’Connor había luchado con problemas de salud mental durante años, y su hijo adolescente, Shane, se suicidó el año pasado, según Rolling Stone. Sus tuits más recientes, que puedes leer más adelante en este artículo, se centraron en su angustia por la muerte de Shane.

Pee-wee Herman murió el 31 de julio

Paul Reubens, más conocido como Pee-wee Herman, murió a la edad de 70 años, según una publicación en su página oficial de Facebook el 31 de julio de 2023.

En cuanto a su causa de muerte, la publicación indica que padecía cáncer, aunque mantuvo el diagnóstico en privado.

Cecilia Priego murió el 1 de octubre

Durante la tarde de este domingo 1 de octubre de 2023, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz mexicana, Cecilia Priego, a la edad de 36 años, por lo cual el mundo del entretenimiento se encuentra de luto.

Si bien en su mensaje Freddy Persa no dio detalles del motivo del fallecimiento de la joven actriz, desde hace cierto tiempo Cecilia Priego había revelado que padecía de cáncer cervicouterino, teniendo que ser sometida a una histerectomía. A raíz de esto, se presume que la causa de su muerte pudo ser debido al cáncer.

Juan José Rodríguez murió el 11 de octubre,/h2>

El pasado 11 de octubre de 2023 se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez , mejor conocido como “El Puma Jr.”, quien sería el hijo no reconocido del cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical venezolano, José Luis Rodríguez González, ‘El Puma’, reportó Univision.

Lilibeth y Liliana Morillo publicaron un video por medio de sus redes sociales, en donde recopilaron gran cantidad de fotografías en compañía de su supuesto medio hermano, junto a un largo mensajes, en donde pidieron respeto como familia, por el duro momento en el que se encuentran atavensando. De igual manera, aseguraron no saber las causas exactas de su muerte, y que todo está bajo investigación.

Suzanne Somers murió el 15 de octubre

Suzanne Somers murió a la edad de 76 años, confirmó su publicista en un comunicado a ABC News el 15 de octubre de 2023.

La causa oficial de su muerte no fue revelada, pero la declaración de su publicista decía que Somers había estado luchando contra el cáncer de mama durante décadas. Somers era mejor conocida por su papel en la serie de televisión “Threes Company”.

Alejandra Villafañe murió el 21 de octubre,/h2.

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la muerte de la actriz colombiana Alejandra Villafañe, de 34 años, este 21 de octubre. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en sus redes cuando familiares y amigos expresaron su tristeza por la perdida. El novio de la actriz, Raúl Ocampo, publicó una serie de fotos con ella con el mensaje: “Quiero que sepas que… por siempre”.

El pasado mes de mayo, Villafañe recibió la devastadora noticia que tenía cáncer. No pasó más de un año desde que la actriz se enteró de que tenía cáncer en sus dos senos y ovarios, informa Infobae.

Matthew Perry murió el 28 de octubre

El actor Matthew Perry, murió a sus 54 años. El famoso actor de “Friends” fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa, según TMZ.

Perry murió por “los efectos agudos de la ketamina”, según un comunicado de prensa de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Sin embargo, el informe de la autopsia indica que el médico forense no está seguro de dónde obtuvo Perry la ketamina; Los niveles del medicamento eran demasiado altos para provenir de la terapia de infusión anterior, señala el informe.

Elizangela do Amaral Vergueiro murió el 3 de noviembre

La actriz brasileña, quien es muy recordada por participar en varias telenovelas como ‘Todo o nada’, ‘Por amor’, ‘Pecado capital’ y la más famosa de todas, ‘El Clon’, en donde interpretó a Noêmia en el año 2001, falleció el pasado viernes 3 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Elaine Santos murió el 21 de noviembre

Andre Braugher murió el 11 de diciembre

La periodista y presentadora de televisión, Elaine Santos , de 38 años de edad, murió el pasado 21 de noviembre de 2023. La presentadora del programa de noticias “Cançao Nova”, la cadena católica de noticias, se encontraba en estado de embarazo, con 28 semanas de gestación. Su bebé también falleció.

Andre Braugher, el actor de “Homicide: Life On The Street” y “Brooklyn Nine-Nine”, falleció a la edad de 61 años. Su representante solo mencionó la causa de su muerte como una “enfermedad breve”, según TMZ. La naturaleza de la enfermedad aún no ha sido revelada. La publicista de Braugher, Jennifer Allen, confirmó su muerte al Daily Variety.

Rosa María Pelayo Vargas murió el 16 de diciembre

La reconocida actriz mexicana, Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo, falleció este sábado 16 de diciembre de 2023, a la edad de los 64 años.

De acuerdo con Dallas News, Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre a eso de las 5:23 p.m., debido a una seria complicación provocada por el cáncer de colon que padecía, y la cual fue detectada en este año 2023.