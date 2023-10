Muere Alejandra Villafañe a sus 34 años: ¿De qué murió la actriz colombiana?

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la muerte de la actriz colombiana Alejandra Villafañe, de 34 años, este 21 de octubre. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en sus redes cuando familiares y amigos expresaron su tristeza por la perdida. El novio de la actriz, Raúl Ocampo, publicó una serie de fotos con ella con el mensaje: “Quiero que sepas que… por siempre”.

El pasado mes de mayo, Villafañe recibió la devastadora noticia que tenía cáncer. No pasó más de un año desde que la actriz se enteró de que tenía cáncer en sus dos senos y ovarios, informa Infobae.

Alejandra Villafañe compartió con sus seguidores en julio que había sido diagnosticada con un cáncer agresivo



El pasado mes de julio,Villafañe anunció en sus redes sociales que había sido diagnosticada con un cáncer agresivo. “Varios días hospitalizada, probándome a mí misma desde lo más profundo de mi ser, desde mi luz y mi oscuridad, desde las ganas de vivir y estar bien, aunque me seduzca constantemente el decaer, desde querer seguir sanando y ayudando a sanar a través de mí y yo a través de ellos, a eso venimos, toda mi fuerza y confianza se la debo a Dios y aquí estoy, por fin en casa, recordando los días más duros y a la vez más hermosos de mi vida”, escribió en sus redes.

En julio se sometió a una cirugía

En el mes de julio, Alejandra Villafañe se sometió a una cirugía para intentar paliar ese cáncer, una operación que ella misma comentó en sus redes. “Se complicó un poco”, indicó la actriz.

El día 28 de septiembre comenzó con la quimioterapia. “En medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara”, compartió Villafañe en su Instagram.

La actriz siempre estuvo acompañada de su novio y familiares durante todo este doloroso proceso hasta su último día. “Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta… Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”, escribió ella.

Alejandra Villafañe saltó la fama a sus 24 años

Alejandra Villafañe saltó a la fama con solo 24 años, cuando ganó el certamen de Miss Earth Colombia en 2014. No solo tuvo éxito en el ámbito del modelaje, sino que también como actriz, con producciones como La ley del corazón, Pa’ quererte, La verdad oculta, Enfermeras y La nieta elegida.