Muere ex Miss Uruguay, Sherika de Armas, a los 26 años

La Miss Uruguay 2015, la joven Sherika de Armas, ha dejado una enorme tristeza dentro de su familia, el mundo de la belleza y la moda, así como en sus miles de seguidores, al conocerse de su fallecimiento el pasado miércoles, 11 de octubre de 2023, así lo reportó NDTV.

La mujer de 26 años de edad venia lidiando desde dos años atrás en contra de un cáncer de cuello uterino que pese a los intensos tratamientos de quimioterapia y radioterapia, finalmente le ganó la batalla.

Quien confirmó públicamente la fatal noticia fue su hermano Mayk de Armas, quien en sus redes sociales escribió, de acuerdo con El Espectador:

“Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre”. Además, en una de sus historias de Instagram publicó un video de Sherika patinando en un parque y escribió: “Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre”.

Sherika De Armas Sherika De Armas – Miss Mundo Uruguay 2015 Publicado por Miss Uruguay Pageant en Miércoles, 29 de abril de 2015

Carla Romero, actual Miss Uruguay, también publicó un mensaje sobre Sherika. “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida”, escribió.

“Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan”, escribió la modelo Lola de los Santos, Miss Uruguay 2021.

📌 La joven Sherika de Armas fue una reconocida modelo en Uruguay y llegó a ser una de las participantes destacadas de Miss Mundo. Más detalles 👉 https://t.co/wxB0ZWNcdD pic.twitter.com/J1GK58EaB5 — Ecuavisa (@ecuavisa) October 16, 2023

Es de señalar que a través de la cuenta oficial de la fallecida reina, la familia agradeció todos los mensajes de solidaridad y condolencias en este momento tan fuerte, pero también agradecieron respetar su privacidad para afrontar el duelo.

“Sherika partió en paz, rodeada del amor de su familia y amigos. Siempre estará en nuestros corazones”, escribieron al pie de una publicación dedicada a la joven, que también participó en Miss Mundo, informó Mundo Deportivo.

Sherika de Armas fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino

De acuerdo con el medio especializado ‘TV Show‘, Sherika de Armas fue diagnosticada en el año 2021 y estaba bajo un fuerte tratamiento. De acuerdo con la Liga contra el Cáncer, citada por el periódico colombiano El Tiempo, el cáncer de cuello uterino se detecta cuando ya afectó tejidos cercanos.

En ese momento, quien lo padece comienza a tener sangrados vaginales anormales, después del sexo, de la menopausia, entre periodos menstruales o durante periodos más largos de los habituales. Además de secreciones vaginales inusuales, dolor durante las relaciones sexuales y dolor pélvico.

¿Quién fue Sherika de Armas?

​

Sherika de Armas, qui représentait l’Uruguay au concours Miss Monde en 2015, est décédée vendredi 13 octobre à l’âge de 26 ans, après deux ans de lutte contre un cancer du col de l’utérus

➡️ https://t.co/nCrzVWmzJA pic.twitter.com/kyZgf3eNjQ — Le Parisien (@le_Parisien) October 16, 2023

Sherika de Armas fue una modelo y empresaria nacida en Uruguay. Con apenas 18 años de edad, la fama internacional llegó a su vida después de ganar el título de Miss Uruguay 2015 y representar así a su país en el certamen de belleza Miss Mundo, donde destacó por haber sido una de las seis chicas más jóvenes que compitieron y ganaron el cariño de cientos de personas, según AS.

La belleza uruguaya también se destacó en el campo de empresarial, donde a través de su cuenta de Instagram promociono sus productos de belleza, cuidado corporal y de estilo de vida. Shey de Armas Beauty Studio, brindaba estudios y especializaciones en técnicas avanzadas de maquillaje.

La desaparecida reina también trabajó como voluntaria del hospital Pereira Rossel y con la Fundación Pérez Scremini, una organización Uruguaya encaminada a la ayuda y trabajo de los niños con padecimiento de cáncer infantil, reportó MSN.

LEER MÁS: ¿Quién es Geoffrey Hammond? Empresario disparó contra un hombre en una carretera