Muere el actor Paul Reubens: ¿De qué falleció el reconocido Pee-wee Herman?

Paul Reubens, más conocido como Pee-wee Herman, murió a la edad de 70 años, según una publicación en su página oficial de Facebook el 31 de julio de 2023.

En cuanto a su causa de muerte, la publicación indica que padecía cáncer, aunque mantuvo el diagnóstico en privado.

Su publicación de Facebook también dice: “Paul pidió que se hiciera cualquier expresión de simpatía en honor a sus difuntos padres, Judy y Milton Rubenfeld, a Stand Up to Cancer u organizaciones involucradas en el cuidado, apoyo e investigación de la demencia y el Alzheimer”.

La página de Facebook de Pee-wee Herman dice: “Anoche dijimos adiós a Paul Reubens”

La publicación en su página de Facebook dice que Reubens “luchó contra el cáncer en privado durante años”. No se especificó el tipo de cáncer.

Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu.

Paul Reubens estuvo luchando contra el cáncer en privado durante los últimos seis años

La publicación sobre la muerte de Reubens también se compartió en la página oficial de Instagram de Reubens.

Una declaración publicada en su página de Instagram después de su muerte, atribuida a Reubens, decía: “Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Sus publicaciones de Instagram antes de la publicación de la muerte no dieron indicios de que algo anduviera mal.

Pee-wee Herman, quien se crió en Florida, encontró la fama en el circuito de la comedia

Según su perfil de IMDb, Reubens nació como Paul Rubenfeld el 27 de agosto de 1952 en Peekskill, Nueva York. Sus padres eran maestros y vendedores de autos. Su padre había estado en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, Reino Unido e Israel, “convirtiéndose en uno de los pilotos pioneros de este último país”, dice el sitio.

“Paul creció en Sarasota, Florida, donde sus padres tenían una tienda de lámparas”, dice, y agrega que Reubens tenía familias de circo entre sus vecinos mientras crecía y aparecía en obras de teatro antes de ser un adolescente.

Según IMDb, incursionó en la comedia a través de la compañía The Groundlings y creó el personaje de Pee-wee Herman, descrito como un “hombre-niño divertido de edad y sexualidad indeterminadas que creó un entusiasmo sarcástico por la cultura popular de los años 50. y los años 60”.

El personaje se inspiró en su “comportamiento geek” mientras crecía, y finalmente creó el Pee-wee Herman Show para un club nocturno y un especial de HBO, informó IMDb.

Finalmente, actuó en el Carnegie Hall, apareció en el programa de David Letterman y luego protagonizó una película llamada Pee-wee’s Big Adventure.

The Pee-Wee Herman Show (1981), se presentó durante cinco meses con entradas agotadas en el club nocturno Roxy de Los Ángeles, y HBO grabó la actuación y la transmitió como especial. Esto se transformó en su programa infantil de acción en vivo llamado Pee-wee’s Playhouse (1986), informó IMDb.

En los últimos años, apareció en una película de Batman y en algunas otras películas y programas de televisión.

