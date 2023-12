Muere Rosita Pelayo, reconocida actriz mexicana, a los 64 años

La reconocida actriz mexicana, Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo, falleció este sábado 16 de diciembre de 2023, a la edad de los 64 años, así lo reportó Univision.

De igual manera, el reportero Jorge Zamitiz publicó por medio de sus redes sociales, la noticia de su fallecimiento.

“Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres.”

Asimismo, la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGC, envió un sentido mensajes tras el fallecimiento de la actriz de la telenovela “La fea más bella”, escribiendo en su cuenta de X:

“@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Rosita Pelayo. Es recordada por su participación en los exitosos programas “Cachun, cachun, ra, ra” y “La fea más bella”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

¿De qué murió Rosita Pelayo?

De acuerdo con Dallas News, Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre a eso de las 5:23 p.m., debido a una seria complicación provocada por el cáncer de colon que padecía, y la cual fue detectada en este año 2023.

“Llevaba tres semanas con la quimio y la radio, y había estado perfecta. En esta última semana, que a era la final, se le empezó a complicar y empezó a tener en su colostomio, creo que así se llama la bolsita que le ponen, un poco de sangre, entonces eso alarmó a doña Herminia, que es la señora que la cuida y decidimos traerla al hospital”, explicó Jorge Zamitiz, en declaraciones citadas por el portal Quien.

Cabe recordar que meses atrás varios artistas se unieron para ayudar a Rosita con tu tratamiento tras detectarle cáncer de colon.

“Estoy feliz porque conseguí con la ANDA que me dieran el tratamiento del cáncer gratis. Me operaron y salí muy bien, me quitaron un tumor grandecito cancerígeno, del colon”, dijo en su momento la actriz al periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube.

