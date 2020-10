Muere el actor Ben Jorgensen a los 51 años. ¿Cómo murió?

Ben Jorgensen, conocido por su papel del adolescente homosexual Kevin Sheffield en All My Children en la década 1990, se suicidó a la edad de 51 años, dijo un amigo suyo en una publicación de Facebook. En su carrera profesional, Jorgensen también usó el nombre de Ben Monk.

Según la página de IMDb de Jorgensen, interpretó el papel de Kevin Sheffield en All My Children entre 1995 y 1998. En 1995, Jorgensen apareció también en la película de Leonardo DiCaprio The Basketball Diaries.

Un amigo suyo dijo en una publicación de Facebook: “El sufrimiento mental de Jorgensen ha terminado y espero que esté en paz”

Brian Gaskill, que interpretó el papel de Bobby Warner en la telenovela ahora desaparecida, dio la triste noticia a última hora del 6 de octubre. Gaskill escribió en su publicación Facebook: “Tengo entendido que fue un suicidio. Escuché que sufría de trastorno bipolar, pero como no he hablado con él en años, no conozco todos los detalles”. Gaskill rindió homenaje al “valor de Jorgensen para interpretar a un adolescente gay” cuando “no era tan común atreverse a interpretar un papel como ese como lo es hoy”. Además de ser parte de la historia ganando un premio, Gaskill escribió, “la mayor parte del tiempo, simplemente lo pasábamos bien en esta época”.

Otro amigo dijo que Jorgensen se quitó la vida en la casa de su madre en el Reino Unido. Mientras otro dijo: “Su sufrimiento mental ha terminado y espero que esté en paz”. Ese amigo agregó: “La constante creatividad, la emoción y el lado absurdo de Ben nunca pararon”.

Jorgensen se mudó a la ciudad de New York desde Australia en 1977

En el mismo año que The Basketball Diaries, Jorgensen apareció en la película The Break junto a la leyenda de la pantalla Martin Sheen. Jorgensen dijo en una entrevista de 2019 con Greenpointers.com que la película fue mal recibida por los críticos y, como resultado, no se distribuyó ampliamente. Jorgensen dijo: “Volé a Miami para el estreno con Rae Dawn Chong y la película tuvo una distribución limitada durante un triste fin de semana”.

En esa entrevista, Jorgensen dijo que se mudó a la ciudad de New York desde Australia en 1977. En el momento de la entrevista, Jorgensen vivía en el barrio Greenpoint de Brooklyn. Jorgensen dijo: “Siento que he regresado a los 70 en Greenpoint, me recuerda el ambiente artístico con un sabor local que solía estar en SoHo”. Jorgensen también dijo que su primer trabajo como actor fue un papel en una publicidad de Calvin Klein, Obsession.

Jorgensen estudió en HB Studios & New York University

La página de IMDb de Jorgensen dice que el actor nació en London, Inglaterra, en julio de 1969. En 2020, Jorgensen apareció en la miniserie, A Wilderness of Error, una serie que trata sobre el caso del Dr. Jeffrey McDonald, el Boina Verde que fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a sus dos hijitos en 1970. Jorgensen también apareció en As the World Turns.

Jorgensen explicó en su página Facebook que estudió en el John Jay College of Criminal Justice y en HB Studios, una escuela de actuación icónica de New York. En su perfil de Backstage, Jorgensen dijo que estudió con Austin Pendleton en HB Studios. Jorgensen dice en ese perfil que se graduó de un curso de cine en la Universidad de New York en 1991.