Origen étnico de Meghan Markle: ¿Cuál es su origen étnico?

Todos los ojos estaban puestos en la ex Meghan Markle, actualmente la duquesa de Sussex, mientras ella y su esposo, el príncipe Harry, daban una entrevista al programa de Oprah Winfrey.

Meghan Markle inmediatamente abordó el tema de la raza en el Reino Unido y el trato que recibió como miembro de la Familia Real. En la entrevista, Meghan le dijo a Oprah Winfrey que los miembros de la Familia Real (a quienes no quiso nombrar) expresaron su preocupación de que Archie, el hijo de Meghan y Harry, naciera con la piel oscura. También alegó que la Familia Real no quería que Archie llevara el título de Príncipe o estuviera protegido por la seguridad como resultado, lo que insinuó que también se debía a la raza mixta de Archie.

Meghan says it was not her decision for Archie not to be given a royal title

Oprah: “Do you think it's because of his race?”

“Conversations were being had about how dark his skin might be when he was born"

Oprah: “A conversation about how dark your baby is going to be?”

