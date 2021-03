¿Qué dijo Meghan Markle en la entrevista con Oprah?: ¡Kate Middleton la hizo llorar!

En lo que seguramente fue uno de los grandes momentos, si no el más grande, en la entrevista que Meghan Markle concedió a Oprah Winfrey, Meghan afirmó que Kate Middleton, la esposa del príncipe William, la hizo llorar.

La Duquesa de Sussex soltó la bomba contra la duquesa de Cambridge cerca del comienzo de la entrevista, que duró dos horas, y que se transmitió por CBS, el 7 de marzo de 2021.

Varios meses después de que Meghan se casara con el príncipe Harry, los titulares decían que fue Meghan Markle quien hizo llorar a Kate Middleton, en el período previo a la Boda Real. Pero para Winfrey, Meghan afirmó que fue al revés. Llamó a Kate “una buena persona”, pero no llegó a decir que no creía que Kate estuviera detrás de la revelación. Sin embargo, dijo que no estaba segura de si Kate quería corregir la información errónea, pero el Palacio la detuvo.

La afirmación original, como informó The Sun, culpaba a Meghan. “LOOK HEIR Kate Middleton ‘se quedó sollozando después de una pelea con Meghan Markle sobre los ajustes del vestido de dama de honor para Charlotte'”, informó un artículo. Ese artículo afirmaba: “… detrás de escena, según los informes, las tensiones estaban aumentando, y los miembros del personal real ahora han levantado la tapa sobre una supuesta disputa entre Meghan y Kate Middleton que dejó a esta última llorando”. La acusación era que Kate estaba molesta porque quería que las niñas de las flores o las damas de honor usaran mallas o que Kate estuvo molesta cuando el vestido de la princesa Charlotte no le quedó bien.

“It hurt to be blamed for something not only I didn’t do [make Kate cry] but that happened to me [Kate made me cry].” — Meghan #OprahMeghanHarry They changed the whole story to protect Kate, and NOT Meghan. The truth always comes out. @KensingtonRoyal TRASH! pic.twitter.com/bcv3aLd4wm — Robynne (@everydayrobsten) March 8, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Meghan dijo que Kate la hizo llorar por los vestidos de dama de honor

Meghan se negó a ser específica sobre lo que Kate dijo para hacerla llorar, pero afirmó que la duquesa de Cambridge le envió flores y se disculpó por el incidente, que ocurrió antes de la boda.

Dijo que el reclamo tenía que ver con los vestidos de las niñas de las flores.

Meghan le dijo a Oprah que “sucedió lo contrario” a lo que se informó, y agregó que “no digo eso para desprestigiar a nadie, porque fue una semana muy difícil la de la boda y ella estaba molesta por algo”. Agregó que Kate “lo reconoció y se disculpó”, y agregó: “me trajo flores”.

Oprah: "So all the time, the stories out there, you made Kate cry, you and people around you knew that wasn't true … So why didn't somebody just say that?" Meghan: "That's a good question."#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/NFavVnnHVe — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2021

Meghan agregó que “unos días antes de la boda, ella estaba molesta por algo. Sí, el problema era cierto sobre los vestidos de las niñas de las flores”. Meghan luego agregó que “Ella me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos…. Pensé en el contexto de todo lo que sucedía en los días previos a la boda, ¿no tenía sentido hacer lo que todos los demás estaban haciendo sabiendo lo que estaba pasando con mi papá y todo eso? Meghan dijo que Kate se había disculpado y la perdonó.

UK braces for Oprah interview with Prince Harry and wife MeghanThe British royal family is bracing itself for a highly anticipated interview between Prince Harry, his wife Meghan Markle and Oprah Winfrey. In a clip that was released earlier, Meghan accuses the royals of perpetuating falsehoods about the couple. Just as that happened, the Palace said it was investigating bullying claims levelled against the duchess… 2021-03-07T16:08:11Z

Meghan Markle dijo que “no es nada de lo que parece” cuando se le preguntó sobre Kate Middleton

Oprah mencionó el momento en que Meghan y Kate asistieron juntas a Wimbledon. Parecían llevarse bien. Oprah preguntó si Meghan se sentía bienvenida por Kate y si la amistad era lo que parecía.

“Creo que todo el mundo me dio la bienvenida”, dijo Markle.

Cuando se le preguntó si era lo que parecía, dijo: “No es nada de lo que parece”.

Meghan dijo que sintió que era un “asesinato al buen nombre” (el daño malicioso e injustificado de la buena reputación de una persona).

Meghan afirmó que el Palacio estaba dispuesto a mentir para proteger a otros miembros de la Familia Real, pero no a ella ni al Príncipe Harry. Afirmó que la Reina siempre había sido maravillosa con ella y “me dio un hermoso regalo. Realmente me encantó estar en su compañía”.

